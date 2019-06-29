【金曲獎2019】黃路梓茵成史上最年輕主持　一句玩笑變黃子佼徒弟

《第30屆台灣金曲獎》將於今晚（29/6）7點鐘隆重舉行，近年金曲獎銳意破格創新，繼去年邀請蕭敬騰擔任金曲獎主持後，今年更是由年僅28歲的女主持人黃路梓茵擔大旗，成為金曲獎史上最年輕主持人。不要看黃路梓茵年紀輕輕，其實她是黃子佼的得意門生，而且已經4度入圍金鐘獎，所以黃路梓茵成為金曲獎主持，對觀眾而言也不算意料之外。

黃路梓茵大學二年級參與《大學生了沒》全台灣徵選，成為節目班底之一。黃路芷茵主持風格既搞笑又不油膩，因此2013年獲提拔與綜藝天王吳宗憲，還有歐漢聲、陳漢典、阿達主持《綜藝大熱門》，並於2015年憑該節目首度獲提名金鐘獎綜藝節目主持人獎，成為金鐘獎史上最年輕入圍者。近年黃路梓茵多次擔任金曲獎和金鐘獎星光大道和間場主持，亦數度擔任韓星粉絲見面會主持，其表現大獲網民好評。

Lulu黃路梓茵成為金曲獎史上最年輕主持人。（Lulu黃路梓茵Facebook專頁）

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眾所週知，黃路梓茵是黃子佼徒弟，盡得師傅主持功力，不過黃子佼之所以收她為徒，原來是緣於一場玩笑。黃子佼2016年參與節目節目《超強17練習生》時 ，有嘉賓表示與師妹一同參演節目，而黃子佼就半開玩笑表示：「我帶了徒弟（Lulu）過來」，事實上當時Lulu當時尚未拜師，不過她聞言非常感動，加上黃子佼本來就欣賞對方學習能力高和非常用功，於是索性「將錯就錯」收她為徒。黃子佼更直言黃路梓茵有朝一日成為「主持天后」，至於大家是否認同黃子佼一席話，就還看Lulu今晚的表現了。

Lulu黃子佼的得意門生。（Lulu黃路梓茵Facebook專頁）