EXO驚喜現身青瓦台接見特朗普　親手送大女伊萬卡簽名專輯

G20峰會結束後，美國總統特朗普昨天（29日）出發到南韓，獲文在寅於青瓦台設宴款待。而韓國人氣EXO 6位成員Suho、伯賢、Chen、燦烈、Kai和世勳的驚喜現身，令向來是EXO超級粉絲的特朗普大女伊萬卡（Ivanka Trump）非常驚訝！

昨天特朗普一行人出發到首爾後，與文在寅夫婦於青瓦台共進晚餐，而EXO和高爾夫球手朴世莉也獲邀出席。據聞文在寅知道特朗普女兒伊萬卡是EXO的粉絲，因此特別安排這場驚喜。伊萬卡見到偶像現身時，表示得非常開心，更從隊長Suho手中接下簽名專輯。而一旁的特朗普則一直點頭，似乎也非常滿意這場驚喜。

特朗普與EXO及朴世莉逐一握手，雙方表現有友好。（YTN NEWS截圖）

+ 7 + 6 + 5

伊萬卡繼去年平昌冬季奧運會後，第二次與EXO見面，可是她仍然非常高興，更請美國駐韓大使Harry Harris一同自拍，與偶像合影留念。事後Harry Harris把照片上傳到Twitter上，EXO和伊萬卡都有轉發照片，表示期待下一次的見面。而特朗普亦有與EXO及朴世莉逐一握手，雙方握手後連同文在寅亦寒暄了一段短時間。從韓國傳媒的影片可見，雖未知兩人交談的內容，可是從表情仍可得知雙方都似乎十分享受，被形容為外交上難得的場面之一。

伊萬卡與Harry Harris與EXO自拍，更上傳到Twitter。（Twitter/@USAmbROK）