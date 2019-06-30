馮盈盈IG成日諗唔到Caption：咁多年我都係寫事實！

馮盈盈今天（30日）出席由TVB兒童節目《Think Big天地》舉辦的《全港學界STEM創意大賽》。盈盈作為評審之一，她對於現在的小朋友學習能力表示驚訝：「我覺得依家小朋友比起我小時候叻好多，佢哋好有熱誠。佢哋中小學課程已經開始寫程式，甚至接觸人工智能，但你同我講我係乜我都唔知乜嚟，所以好佩服。」

馮盈盈今天擔任《全港學界STEM創意大賽》評審之一。（梁碧玲攝）

說到讀書時期盈盈是一名高材生，她笑說從中學時期是修讀理科，所以人比較理性，令到她有一個缺點：「其實咁多年理科訓練之下我偏理性，凡事追求邏輯同要證據。令到我人長大後工作方面有啲位係差少少。咁我比較少接觸文學、文藝等，所以我缺乏少少情感。咁講返邊方面特別弱呢？就係Post相上社交平台寫Caption時候，我好難打到抒情同文青句子。因為咁多年我都係寫事實嘅嘢，其實我心底好多情感唔知點表達出嚟。」

係呀，馮盈盈，Caption真係好難寫！（梁碧玲攝）

不過盈盈非常興幸身旁一直也有人在幫助她培養文學修養：「除左要返學上課程，都唯有靠自己接觸多少少，睇多少少抒情散文集，聽下古典音樂，又或者一個最有效嘅方法就係搵情感豐富嘅男朋友。例如好似我寶寶咁，佢情感好澎湃，成日都話傾深入對話、價值觀、對生命睇法等等，會令到你情感豐富。」