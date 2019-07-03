【後生仔傾吓偈】麥明詩哭訴情變　男友人突然攬實表白：其實幾冧

麥明詩與男性友人傾訴前度，結果被對方攬住安慰「我真係好羨慕嗰個男仔。」（影片截圖）

麥明詩不時都會喺《後生仔傾吓偈》提及前度，而喺最新一集，麥明詩前度又再出現了。今集以「安慰人的技巧」為主題，麥明詩提到有次同男友分手之後，約咗位男性朋友一齊食飯。「佢都知我分緊手，講講吓我開始喊，佢攬住我。」呢啲偶像劇先會出現嘅情節，發生喺麥明詩身上，一眾後生仔聽到哇哇聲，而身為拍檔嘅6號仲話:「你係未即時由喊變嘻嘻嘻。」直指麥明詩因有仔攬而即將前度完全clear。麥明詩聞言後，即指該名男性友人「有胸肌，都幾好枕」

仲大讚對方有胸肌……明明應該好傷心，點解會留意到呢樣嘢？！（影片截圖）

6號再追問呢一攬是否預期中想要嘅安慰結果時，麥明詩就笑笑口表示「無喎，成晚……」一聽到「成晚」，全場後生仔再次起次哄，6號亦繼續進攻，並笑言：「全晚有8個鐘，我諗你都唔會喊足7個鐘，仲有一兩個鐘有其他嘢嘅……」另一後生仔亦十分好奇地問：「咁你起身嗰吓……」點解愈講愈有畫面？麥明詩澄清話：「無瞓底，坐咋」並指當晚與男性友人以L字靠著坐，所以當佢一喊時，膊頭即時有，並且加多句：「你慢慢喊啦，我真係好羨慕嗰個男仔。」麥明詩呢位男性友人動機都好明顯喎！被追問「有無同呢個男仔發展先」、「聽到之後有無心動先」，麥明詩雖然話當時仲係好掛住前度，但亦都承認確係好冧，並表示其實一直都感受到該名男性友人對自己有啲嘢。一切有如呢集嘉賓祖儀所講「安慰人最易出軌」。



連6號都忍唔住笑麥明詩，問佢被男性友人攬住時係未即時笑得好開心。（影片截圖）