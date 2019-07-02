【白色強人．劇透】郭晉安鬥贏馬國明　推行醫改事在必行

新劇《白色強人》以醫療改革為主題，劇中YT（郭晉安飾）同唐明（馬國明飾）為了醫改分為兩大陣營，更為了爭奪明成北院長之位令兩人之間的關係越來越緊張。上回劇情講到衛生局副局長游國棟（鄭子誠飾）威脅醫發局主席Martin（張達倫飾）支持YT擔任院長，但就在Martin於遴選會上宣布YT自動當選明成北院長之際，唐明突然推舉Kennis（李佳芯飾）出任院長……

飾演明成北副院長的郭晉安，為了推行醫改方案不擇手段。（劇照）

+ 3 + 2

以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到，雖然唐明同琛哥（蔣志光飾）推舉Kennis做院長，但Kennis在會上明確表示自己無意參選，最後由YT正式接任明成北院長，而唐明就擔任副院長。隨着YT上位，醫改方案亦逐步明朗化，他更積極推行醫改，看來事在必行。

YT（郭晉安飾）正式接任明成北院長之位。（劇照）

阿Yan（張曦雯飾）陪同YT出席醫改方案晚會，但當YT上台演講時，電機房突然發生意外，一名工人被重型機器壓傷，導致嚴重腦出血，需要即時釋放顱內壓。眼見情況緊急，阿Yan決定在毫無醫療裝備下，對傷者作出搶救……

阿Yan（張曦雯）同康橋（朱智賢飾）都有出席醫改方案晚會。（劇照）