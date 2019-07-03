鄭秀文紅館演唱會最後倒數　周邊產品率先睇最平只需$80？

Sammi鄭秀文《#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會》將於7月12日開鑼，而今日（3日）Sammi的fans club「三米飯糰」成員已經可以優先購買周邊產品，買不到的歌迷也可以先睹為快。

今次總共有5種周邊產品，分別是黑、白兩色的「#FOLLOWMi」字母印花Tee、手機支架、八達通卡包、紅色「#FOLLOWMi」長方形毛巾，以及黑色水樽，Tee設有S、M、L碼數，產品的售價分別為$280（Tee同價）、$80、$150、$120、$280。不過，出售頁面有標註是會員價錢，不知道現場購買是同等價錢，抑或有細微差別。

點擊下圖睇周邊產品圖片：

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然而，不少會員表示，是次的產品設計有些差強人意，有網友直言：「我唔係想潑冷水，但真係好唔掂」、「啲設計會唔會hea咗啲」、「件tee連Mi個樣都無，不過都係照買」等，但也有網友認為「設計問題見仁見智」、「簡單到不得了的設計，不過依然全數買齊」、「睇到好多歌迷都好錫Sammi買晒所有超，好感動」等，雖然大家對設計不太滿意，不過都非常支持Sammi。