傳朱千雪婚後跟老公定居新加坡　套現4物業勁賺2000多萬

前港姐季軍朱千雪（Tracy）於31歲生日當天，宣布跟拍拖5年的男友吳昆倫（Justin）結婚，早前更遠赴愛爾蘭影婚照，非常Sweet！千雪結婚已經令萬千少男心碎，近日有周刊報道，指千雪婚後將會跟老公Justin定居新加坡，實行夫唱婦隨，日後大家恐怕更難見到千雪的演出！報道更傳她出售手頭上4個物業套現，似乎部署撤資香港。

有傳千雪婚後跟老公定居新加坡。（IG圖片 / tracytschu）

朱千雪老公Justin在新加坡任職醫生顧問，報道指千雪婚後會跟隨老公定居新加坡，更打算在當地生B。千雪近年雖然半工讀，較少幕前演出，但卻是圈中小富婆，19歲時獲父親送贈兩層位於小西灣藍灣半島同愉景灣豪宅，近年已累積7個物業，據悉千雪近年已售出當中4個物業，套現逾3000萬元，大賺了2300萬，她現時手頭上仍有兩個物業及一個柴灣工廈單位。

千雪年紀輕輕，已經擁有7個物業。（IG圖片 / tracytschu）

千雪自從2016年拍攝完《EU超時任務》之後，就重返校園，於中大修讀企業傳播管理碩士，現正修讀香港城市大學法律博士。近年千雪多只以嘉賓身份現身TVB綜藝節目，她為了老公賣樓撤資香港，以家庭為重心，相信她移居新加坡，大家更難在幕前見到她。

千雪為了家庭，願意夫唱婦隨。（IG圖片 / tracytschu）