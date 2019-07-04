由Duffer Brothers製作的Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）除了大玩80年代情懷，更集科幻、懸疑、驚悚、青春劇於一身，自2016年推出後贏盡口碑， 即成為大人細路都喜歡的劇集。首兩季節奏絕不拖泥帶水，主線非常清晰，沒有反駁餘地的懸疑佈局，加上有一班討人喜歡的小演員帶領故事的去向，輕易令觀眾置身其中。而最新一季的已於日前隆重上架，短短幾天已經在爛番茄奪得96%的高分，不少劇迷大讚今季比過去兩季更加緊張刺激！

《怪奇物語》成班細路主角都大個咗好多！（影片截圖）

5大細路主角踏入青春期

第三季背景設定於1985年霍金斯小鎮（Hawkins）的夏天，暑假有全新商場Starcourt Mall正式開幕，一班小主角Will（Noah Schnapp飾）、Mike（Finn Wolfhard飾）、Lucas（Caleb McLaughlin飾）、Dustin（Gaten Matarazzo飾）、Eleven（Millie Bobby Brown飾）及Max（Sadie Sink飾），轉眼間由細路踏入青春期。當所有事看似安然無恙，一股前所未見的黑暗力量出現威脅全個小鎮的安全，而今次出現的怪獸比以前更恐怖，連擁有超能力的Eleven都未必對付得到。

注：內含劇透！

每次Eleven發功都會流鼻血。（影片截圖）

大篇幅描寫主角轉變 令角色更有血肉

來到第三季，相信劇迷追看的不只是劇情去向，而是對主角們的情意結，感覺就像看著他們由一臉稚氣的小孩變成有勇有謀的青少年聯手對付怪獸。今季由秋冬季轉去夏天，大家都忙着享受暑假的美好。頭兩集比過去兩季較大篇幅去交代每個角色心態上的轉變，始終大家都經歷過「顛倒世界」（The Upside Down）和Demogorgon的災難，無論如何大家都努力地繼續日常生活。Max跟Lucas展開了戀情，Mike與Eleven亦為愛而瘋，令Eleven養父Jim Jopper（David Harbour飾）變成呷醋父親。

Eleven同Max發展出一段姊妹情。（劇照）

劇本著重角色變化 會戀愛會呷醋

當肥仔Dustin每年都要同母親離開小鎮過暑假，沒拖拍的Will就希望能夠跟兩位好兄弟像以前一樣玩Dungeons & Dragons，可惜Mike同Lucas卻戀愛大過天，傷透了Will的心，更差點兄弟決裂。另一邊廂，Max同Eleven亦展開了一段有趣的姊妹情，青春期是大家的必經過程，看著這班細路慢慢成長，絕對引起觀眾的共鳴。而Hopper跟Will的母親Joyce（Winona Ryder飾）進化成鬥氣冤家，這些青春愛情、親情及友情的支線，除了為劇情添加喜感，同時令所有角色都更加有血有肉。

奧瑪花曼女兒登場成今季主角

過去兩季的演員各有特色，不過新一季就加入了兩個超強勁新角色，就是伊芬鶴基（Ethan Hawke）與奧瑪花曼（Uma Thurman）的女兒Maya Hawke飾演的Robin，以及Lucas的妹妹Erica（Priah Ferguson飾）。劇中Robin跟Steve Harrington（Joe Keery飾）一齊在雪糕店做兼職，非常有語言天分，更協助Dustin和Steve破解俄羅斯密碼，其後更自爆暗戀Steve。而超級為食的Erica說話啜核，擁有老靈魂，比同齡的細路聰明很多，卻不承認自己是個書呆子，更與Dustin有大量對手戲。這兩個新角色的加入，為第三季帶來新衝擊及增添新鮮感。

終極怪獸「升呢」 型態各異超恐怖

過去兩季出現過的怪獸有雌雄同體的Demogorgon、面部「開花」的Demodogs及Mind Flayer，都從「顛倒世界」走出來。在第二季最後一集，Eleven成功將「顛倒世界」的缺口，估計這樣惹怒了Mind Flayer，所以牠密謀回來報仇，不過以全新形象見人。牠同樣要尋找新的宿主，但有別於頭兩季，今次Mind Flayer要尋找一群宿主，更由Max哥哥Billy（Dacre Montgomery飾）帶頭做首領。被Mind Flayer「上身」的人很怕熱，更會吃肥料及化學製品，牠們應該是共連體，即是如果一個死，全部都會死，更會變成一攤「肉醬」在細小的裂縫游走，然後再合體成超級大怪獸。

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