星二代BB人氣超強　坐擁過萬IG粉絲邊個係冠軍？

近年社交媒體盛行，好多藝人都喜歡為自己的小朋友開IG，小小年紀輕易就有過萬粉絲，已經是個小KOL。藝人們喜歡在BB的IG分享他們小朋友的照片和動態，而且分分鐘還勤力過update他們自己的IG，吸引到一班家長或者喜歡小朋友的粉絲留言，而藝人們有時更會一同加入聊天，實行零距離一齊傾！究竟現時哪些藝人的BB人氣高企呢？誰又是冠軍呢？我們一起來看看他們的得意相！

曾經是「宅男女神」的孫慧雪和圈外老公羅天彥的仔仔Riley今年1歲多，Riley粉絲未算多，有近5千左右。不過他單眼皮，眼仔碌碌，萌爆。連王敏奕和李靖筠等藝人都是他的「星級粉絲」呢！

有少少似女仔，好靚仔！（Instagram@mylittlerileylo）

27歲李蘊（Renee）和圈外老公羅章冠「三年抱兩」有大女晞晞和細仔小新。晞晞3歲，仔仔下個月就1歲喇！大女眼大大似足媽媽Renee，是個小美人兒，小新有個雙下巴，好可愛。Renee幫兩姊弟開了一個IG，有近萬五個粉絲，人氣都唔差。

兩姊弟都有啲似樣！（Instagram@sophie_n_ryan）

歌手陳柏宇（Jason）和太太符曉薇（Leanne）的BB女Abigail在上年出生，快要滿一歲，Jason有勁多歌迷，歌迷愛屋及烏，連帶女女也成為小小人氣王，不夠一歲就有近3萬5千粉絲follow她的IG，之前Jason更帶Abigail去電台宣傳，果然犀利。

同Jason合照。（Instagram@abigail92518）

李燦琛的女兒李元元（Lucy）人仔細細，但IG有近6萬followers，事關她真的勁cute，一頭齊齊的瀏海和肉肉的臉，像極了漫畫人物。Lucy更有潮爸李燦琛和媽媽幫她扮靚，難怪勁吸粉！

元元好似卡通人物啊！（Instagram@lucy.is.good）

林芊妤（Coffee）的仔仔翟德彥只有約9個月人仔，但樣子同動靜勁「老積」，所以媽媽Coffee都叫他做翟伯伯，他有一隻米芝蓮手手，加上常常皺起眉頭，萌爆！翟伯伯的IG用第一人稱去留言，更會回覆網民的留言，而常常會客串「攝鏡」到Coffee的運動教學片，難怪帳戶只是開了短短7個月，就喪吸引了近7萬5千人追蹤，人氣勁強。

係米芝蓮手手啊，勁得意！（Instagram@oldman.babychak）

+ 4 + 3 + 2

不過，要數人氣最勁的星二代BB IG，就非鄭希怡（Yumiko）的女女梁子柔（Avery），人稱「梁浸浸」莫屬，4歲的梁浸浸已經有近12萬followers。媽媽Yumiko由女女未出生開始就已經開了這個IG記錄BB的一點一滴，別具意義。而梁浸浸已經由當初的BB變身成為一個小美女，同Yumiko樣子神似，有一頭卷髮和精緻的五官，Yumiko的一眾藝人好友容祖兒和蔡卓妍等都是她的忠實粉絲。

梁浸浸越大越靚女！仙氣十足！（Instagram@avery.leung）