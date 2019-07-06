林曉峰讓兩子自決是否入娛圈　唔怕爭飯食：佢哋點同我鬥？

林曉峰日前聯同程瑤及朱仲賢夫婦出席保險公司活動，於台上分享多年來培育兒子的心得，互相分享生活的點滴。提到與程瑤份屬好友，林曉峰笑言與對方經常在工作合作成日見，不過雙方兒子只一齊玩過兩次，他說︰「我們兩家人的兒子都只係見過兩次，都是在生日派對，但大家都讀國際學校，好易就Friend到。」

左起︰朱仲賢、程瑤、黃美棋、林曉峰。

提到兩名兒子已十多歲，林曉峰透露有意讓兒子到外國升學，更打趣說要跟程瑤「偷師」，他笑說︰「我的兒子比他們的細少少，知道程瑤兒子準備到英國升學，加上我又鍾意足球，特別係曼聯，都會參考佢哋意見。 」

不過林曉峰自言自己相當「孝順」兩名兒子，故會尊重兒子的選擇，他表示︰「我都要尊重返兩個仔，因為我好孝順我啲仔，睇下佢哋鍾意讀嘅嘢外國有冇呢？有冇其他渠道讀到呢，畀佢哋自己去搵，我哋幫佢哋做得太多嘢，會好似冇咗求生能力。」

至於將來會否支持兒子入行做藝人，林曉峰笑說︰「國際學校培養小朋友唔係咁單一，做好多Project去參與，你話佢哋會唔會做呢個行業，其實都可以，不過現在唔知。不過如果佢哋要入行，等我退左休先啦，因為佢出到嚟點同我鬥呢？ 」

林曉峰、程瑤與朱仲賢一起在台上與過千嘉賓分享培養兒子心得。

朱仲賢認為「沒有教不好的孩子，只有不懂教孩子的父母」，他坦言好開心今日以「我最喜歡的父親」身份，與過千位來賓分享培育孩子，為他們籌劃將來的心得。而程瑤坦言應該讓兒子自由發展，絕不做怪獸家長。