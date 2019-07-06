43吋胸肌鄭衍峰與韓團CLC跳熱舞　嗌尷尬：有呼吸唔到嘅感覺！

擁有43吋胸肌的TVB小鮮肉鄭衍峰（Leonard）因在《3日2夜》多次與鄺潔楹、陳詩欣、蘇可欣等女神合作，被稱為「女神收割機」！他最近就去韓國拍攝旅遊節目，雖然今次沒有女神做拍檔，但就與當地不少女團合作，一樣羨煞旁人！

難得能夠與韓星近距離接觸，Leonard都表示相當興奮：「同平時拍開3日2夜好唔一樣，因為會圍繞好多韓國明星嘅元素喺裡面，安排咗同佢地訪問，玩遊戲，跳舞等等。其中，同韓國女團CLC見面玩遊戲，令我最難忘。因為韓團一向俾人感覺有啲神秘，同埋CLC最近啲歌都好型。但一傾計再玩遊戲，原來一班CLC都係小妹妹，個個都咁cute 咁玩得。」

羨慕死人咩！（受訪者提供）

唔知Leonard跳成點呢？（受訪者提供）

Leonard更大爆港人韓星Elkie莊錠欣令他相當尷尬：「玩輸咗遊戲個組要跳舞，莊錠欣個組輸左，突然叫埋我上去freestyle 搞到我勁尷尬。尷尬唔係在於我唔識跳佢地首MV，而係有幾個咁 cute嘅靚女一秒去音樂就變型！喺你身邊跳舞，有呼吸唔到嘅感覺，多謝Elkie俾機會同教我跳！另外，呢個韓國trip 有唔少時間可以比我喺韓劇或者韓星出沒過嘅街頭打卡，好好玩！」

肌肉滿滿！（IG圖片/@_leonardcheng）

聽講有唔少男FANS！（IG圖片/@_leonardcheng）