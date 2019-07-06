馬國明終承認與黃心穎經已分手　多次強調兩人現時是朋友關係

黃心穎與許志安於今年4月爆出「安心偷食」之後，兩人形象即時插水需全面停工，備受千夫所指的心穎避走美國，許志安則召開記者會認錯。而心穎的男朋友馬國明就忍痛繼續開工拍劇，寄情工作。當時他被問及安心事件，仍處處維護心穎，甚至叫大家給心穎一次機會，但就一直避談兩人是否分手。至於安仔老婆鄭秀文就選擇原諒老公，不離不棄。由於事發後馬國明已沒有再戴上他與心穎的情侶戒指，外界都好好奇到底他和心穎現時的關係。

安心偷食事件轟動全城。(ig圖片)

日前馬國明接受《香港01》訪問時，再次談及他的感情現況，並以朋友來形容他與心穎的關係，即間接承認兩人經已分手。他透露現時的感情狀況ok幾好，問到他可有聯絡心穎時，他就以朋友來稱呼對方，表示兩人怎樣也是朋友，且繼續維護心穎，指出感情事好難分對與錯，叫大家不用反應過敏，亦不要再攻擊心穎，試問人誰無錯呢？他又多次強調與心穎的朋友關係，也不介意日後跟心穎合作，還笑言對方又不是他的殺父仇人，感情事不需要過放得太大。他也有再叫大家給心穎一次機會。

馬國明間接承認與黃心穎經已分手。(深宮計微博圖片)

至於安心事件對他有甚麼衝擊，馬國明表示：「我又冇喎，我又冇咩特別改變，真係冇。其實可能係觀眾覺得好大衝擊，如果你問我，又真係唔係好大衝擊，可能我由細到大都好鍾意踢波，或者形成我唔係鍾意將自己擺先，係大家覺得好大衝擊啫？」他坦言有為事件感到生氣：「我回應都好清楚，我當然係有嬲嘅，但真係一段好短嘅時間，我之後係擔心多過嬲，依家都係，依家我係完全冇嬲添呀，我唯有同啲網民講嘅係大家唔駛咁嬲，其實大家唔駛咁嬲嘅，大家唔駛過度嬲咗，我覺得大家有啲敏感得滯。如果你問我，大家敏感咗，其實唔係好大件事，感情嘅嘢嚟咋痳，我又真係冇嘅，我覺得感情真係冇對錯，大家唔駛咁大反應，我反而係擔心，因為依家都見仲有人鬧緊，其實大家都唔需要鬧，鬧乜鬼呢？」

馬國明認為大家不用反應過敏。(葉志明攝)

馬國明直言事件已過去，大家亦不要再指責心穎了。他說：「過咗去啦件事，。。。我成日覺得大家鬧得激烈得滯，我係掉返轉頭，大家唔駛鬧得咁勁，感情事，其實係幾個人嘅事，大家無需咁大反應啦。我當時都講咗，佢都知錯啦，佢真係知錯喇，佢好後悔，係啦，咁仲鬧咩呢？鬧咗就得啦，仲要一路鬧落去咩？無意思喎，咁每個人都會做錯嘢嘅，如果你問我，你做錯嘢嘅時候，你自己有冇做錯嘢先，好坦白咁講，呢個世界上每個人都會做錯嘢，唔係一定要啄住人哋錯嘅事，一路鬧鬧，鬧落去冇意思，我哋點都係朋友嚟嘅，OK嘅，我只可以話我哋仲係朋友嚟嘅，我冇咩改變，我真係冇咩嘢，所以大家唔駛咁大反應，過咗去啦，我希望大家俾個機會佢，我只可以話大家俾個機會佢。」

點擊下圖逐格睇馬國明同黃心穎曾經幾咁sweet，以及與事件相關嘅相：