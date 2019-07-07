張曦雯承認跟英日混血兒戀情　不介意宅男心碎：咁冇理由唔拍拖

自TVB電視劇《白色強人》開播後，張曦雯（Kelly）從未出席此劇集任何宣傳，原來她早前去了美國進修演藝課程。今天（7日）也是特意改機票提早回來香港，出席《白色強人》的宣傳活動，Kelly笑言：「其實我點都係呢幾日返香港，不過我就專登改機票尋晚返嚟。呢套劇播咗咁耐，我都冇宣傳，咁最後一個宣傳點都要同大家一齊加油。」

台上活動時，唐詩穎得知Kelly去美國一個多月，卻沒有買手信，表示要投訴她。Kelly笑著解釋這個旅程她的行李箱早已爆滿，實在再買不到任何手信。（梁碧玲攝）

Kelly在接受《香港01》訪問時分享到這次美國進修演技之旅：「其實我初初係返咗去芝加哥探屋企人先，留咗兩星期之後就去洛杉磯讀書，讀演藝課程。其間有唔同老師教導我，真係學咗好多，希望接下來8月開新劇，會用到我呢一個月所學到嘅事。始終學習做戲係一件無止境嘅事，演戲係藝術，有好多事要學要鑽研，希望每一次都進步畀大家睇到。」



Kelly說大家應該一直也知道她是偏愛健碩的男士。（梁碧玲攝）

早前Kelly被傳媒拍到疑似是她男朋友的外籍男士一起聚餐，其後Kelly大方承受戀情，她說：「其實我同佢拍咗幾耐拖就唔講，但都係一件好開心嘅事，我都唔會去隱瞞。」男朋友不是圈內人，Kelly也想保護好他的私隱：「我覺得我工作上唔想講太多感情事，我唔想畀呢件事蓋過我工作。雖然都已經公開咗，但我都係會盡量低調。」

Kelly不願透露男朋友是做什麼工作，但二人也為自己工作不斷努力中。（梁碧玲攝）

當然Kelly的男朋友隨即便給眾人起底，名叫BRUNYEZ，英日混血兒，也擁有健碩的身材。Kelly笑言男友很開心這樣的稱讚：「你哋讚佢身型完美比例，又讚大隻，又讚佢有風度，不知幾開心。當然都係我翻譯畀佢聽，咁都Ok嘅，佢知我做呢一行都預咗。」不少宅男心中也視她為女神，但是Kelly公布戀情，宅男們的心也碎了，Kelly表示：「咁冇理由唔拍拖，我都係一個正常人，如果我咁大個人都唔拍拖就好奇怪。」