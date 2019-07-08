楊政龍真命女友原來係KOL黃子菲　19歲曾嫁年長10歲大律師

黃子菲IG非常多元化，既睡衣look、又有學生造型、當時唔少得三點式啦。（ig圖片)

每個KOL都要有嘅溫泉照……（ig圖片)

早前有傳天后容祖兒戀上皇集團主席楊受成33歲細仔楊政龍（Alex），不過消息好快就被容祖兒否認，除指「今日無，將來都唔會呀」外，又指楊政龍有女朋友……其實容祖兒口中所指嘅楊政龍「女朋友」正正就係KOL黃子菲（Ava）。楊政龍近日去到新加坡，黃子菲亦有同行，喺共同朋友嘅合照中，只見黃子菲蹺實楊政龍，而另一張就係楊政龍攬着女友，猶如熱戀中的情侶。此外，楊政龍5月生日時，黃子菲亦有為男友慶祝，十分溫馨。



黃子菲最近同楊政龍一齊去新加坡玩，仲蹺到實一齊影相。（ig圖片)

現年27歲嘅黃子菲，早年參加校花選舉入行，19歲時下嫁比自己年長10年嘅大律師黃添偉，惟2年後宣佈離婚。現年全席做KOL嘅佢曾對外宣稱年收入逾百萬，如果屬實的話，同年薪逾240萬嘅楊政龍都算匹配。IG擁31萬followers嘅黃子菲，不時都會大派福行，除有三點式外，亦不乏溫泉露背、cosplay系列。

楊政龍攬實黃子菲。（ig圖片)

楊政龍5月生日時，黃子菲與一大班朋友為男友慶祝。（ig圖片)

仲同過容祖兒合作。