陳瀅幫微辣拍片險走光　網民激讚︰性格幾好，又玩得又唔扮嘢

「宅男女神」陳瀅（Jeannie）繼早前以超性感造型現身法國街頭後，原來還有搞作。Jeannie早前幫澳門的娛樂品牌微辣拍做嘉賓，大玩遊戲。

Jeannie在節目中做嘉賓玩《男女知識大比拼》的遊戲。（Youtube影片截圖@微辣 Manner）

Jeannie最近幫微辣拍了兩段Youtube片，一段是跟微辣藝人豪Dee（歐陽仲豪）﹑雲吞（戴榮燊）和Amilia等在沙灘大玩遊戲，Jeannie跟搞笑的豪Dee一組，其實她除了出名靚女，一向也是真性情見稱，所以今次玩遊戲也盡顯她的綜藝細胞。女生分組答問題的一節，她指從小老師教她如果不知道選擇題的答案，就是選C，怎料真的撞中，勁搞笑。而有一題問到哪個不是AV女優的問題時，Jeannie竟然選了波多野結衣，令一眾男生大跌眼鏡。網民似乎勁like Jeannie的搞笑表現，指「請陳瀅做嘉賓好呀，玩得又笑得」﹑「陳瀅真係正，性格又好，又挽（玩）得！」和「陳瀅性格幾好，又玩得又唔扮嘢」等。

Jeannie選了D。（Youtube影片截圖@微辣 Manner）

另一段片，加蔥（林茂發）邀請了Jeannie上他的Youtube節目《今日RIP》，Jeannie大玩魔術，又指自己只是在網上學的，加蔥應該也是女神的粉絲，瘋狂要求摸手手等零距離接觸，非常搞笑。最後，Jeannie成功猜出加蔥一早抽的啤牌，連玩開魔術的加蔥都心服口服！不過，片段中，未知是否玩得太忘形，Jeannie西裝外套裏的V領襯衣領口位越跌越低，後期也人手幫她防走光了，而工作人員也提示她要不要整理一下衣領，玩之餘也要小心呢！

Jeannie玩得太忘形要後期人手防走光，下次小心點！（Youtube影片截圖@Nathan Lam加蔥）

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