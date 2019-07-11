許志安爆鄭秀文已無嬲　黃心穎潛水兩個月再現無綫？

明日就是樂壇天后鄭秀文 (Sammi) 舉行個唱開騷的日子，今日就有雜誌報道Sammi老公許志安 (安仔) 全程做跟得老公，陪老婆Sammi行山跑步操Fit備戰個唱。曾經轟動全城的安心事件，今年4月中安仔與黃心穎被爆出於的士車廂激吻事發至今已將近三個月，縱然外界仍未原諒到安仔當日背住Sammi偷食心穎一事，但身為他老婆的Sammi已完全原諒了他。

Sammi已經全面原諒了老公許志安。(鄭秀文IG圖片)

安仔日前被影到陪Sammi跑步，同行還有好友梁漢文。當日安仔與Sammi由屋企出發到半山寶雲道跑步，兩人跑步時即使發現有記者在場，亦全程表現大方，未有刻意迴避，還笑對鏡頭，明顯心情勁靚。他們沿途有說有笑，畫面好溫馨，Sammi跑到尾段時已顯得相當之累，她索性輕輕搭住安仔來借力，拿老公當做依靠的她盡顯小鳥依人的一面，兩人恩愛之情洋溢。當安仔被問到Sammi有否嬲他時，他即笑逐顏開地表示與Sammi已經和好如初，直言Sammi已經無嬲他了，足證他已全面獲得了老婆的原諒。他又自言目前正在自我維修中，會積極面對自己所犯的錯。

其實安仔在出事後已即時招開記者會認錯，承認自己是個「壞咗嘅人」，之後Sammi亦於IG出post表示不會離棄老公，二人會一起度過難關。原來Sammi並非只得個講字，而是真的原諒了安仔，更拍住拖去做運動好sweet。

安仔陪老婆Sammi備戰個唱。(網上圖片)

今年4月中驚爆安心偷食後，外界齊聲怒罵呢對出軌男女，兩人形象插水兼要即時停工，復工無期，演藝事業隨時玩完。心穎事後雖然有於IG出post道歉，但就從未有公開現身作交代，更避走美國洛杉磯，散心兼修讀演藝及導演課程進修，未知何時返港。而她於無綫已拍好但仍未播出的劇集和節目，亦需要抽起或刪走她的戲份易角重拍，暫時讓她全面消失於TVB的熒幕上，以及因她的出現而引起觀眾罷睇，嚴重影響劇集和節目的收視，甚至是影響申請內地播放的批文。

安心事件發生至今已差不多三個月。(ig圖片)

然而，近日就有網民發現TVB竟然於深夜凌晨時段，讓心穎重現熒幕上！TVB重播了節目《安樂蝸》的其中一集就是由黃心穎做嘉賓，她大談自己的理想睡房。不少網民都好驚訝TVB竟然會讓心穎再次出現於電視上，估計是該節目正常順住集數播，並沒有刻意去抽起有心穎現身的這一集。有網民就猜測可能是TVB想試水溫讓心穎再度曝光，看看外界的反應來為她的復出鋪路。

心穎竟然在無綫電視上出現。(tvb電視截圖)

點擊下圖逐格睇安仔同Sammi嘅甜蜜合照，以及心穎現身TVB節目，同埋安心事件有關嘅相：