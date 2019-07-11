47歲江美儀升cup惡鬥米雪：最辛苦嗰個係夏雨

米雪同江美儀於劇中大鬥法。

由夏雨、李司棋、米雪、江美儀、阮兆祥、劉錫賢等領銜主演嘅舞台劇《秘密》日前於廣州舉行。喺劇中因火辣身材已成為焦點嘅江美儀，呢日繼續有性感睡衣LOOK，而為增強視覺效果，江美儀更以化妝技巧令其上圍升cup，令現場觀眾拍爛手掌。在戲中爭寵兼爭身家嘅美儀姐與米雪，除了一個騷胸一個晒香肩外，更大鬥體力，二人踩住高踭鞋單腳企「角力」的戲份，明顯少啲體力都搞唔掂。

江美儀呢身造型，如果加埋黑絲就更完美。

問到二人為何腰力如此驚人時，美儀姐笑言其實最有體力的是夏雨，她說：「你就咁睇，以為我同米記好辛苦，其實最辛苦嗰個係夏雨，因為佢唔單止要技巧地用一手扶住米雪隻腳，又要借個膊頭畀我借力，又要繼續專心做戲，好佩服佢可以一心二用。」



阮兆祥由頭帶到尾，佢話少啲體力都唔掂。

而現場另一位「成功搶焦女人背後的男人」，則是阮兆祥。由於祥仔是劇中「重心人物」，很多場口都與他有關，故此整整120分鐘的舞台劇，祥仔要在台上逗留足100分鐘，絕對是體力的考驗。問到祥仔演出時心口濕了一大片，是否消耗了太多體力的緣故時，祥仔搞笑回覆謂：「嗰啲唔係汗嚟，係口水黎架！夏雨哥同米雪姐仲有美儀，分別都有床上戲，又激情，又搞笑，睇到我流晒口水！」