【多圖】前無綫新聞主花黃麗幗離婚兩年再做人妻　老公激似關智斌

黃麗幗老公Jeff真係幾靚仔。（IG圖片 / wonglaikwok）

被網民封為「新聞女神」的前無綫新聞主播黃麗幗（Ruby）今日於IG上貼出在沖繩教堂舉行婚禮的照片，據知葉昇瓚、駱文捷、麥美恩及蔡雪瑩等好友都有到當地觀禮。她畢業於香港樹仁大學後，就加入無綫電視擔任兒童節目主持。2012年開始出任無綫互動新聞台主播，同時也於星期五晚間新聞中《周五搜記》的擔任採訪主播，直至2016年4月離開無綫新聞，再轉投海通國際，任職投資策略副總裁。

2016年4月離開無綫新聞，就轉投海通國際任職投資策略副總裁。（IG圖片 / wonglaikwok）

不過，原來她2年前曾經有一段維持了一年多的婚姻，於2015年結婚並於16年年中離婚，據知離婚的原因是性格不合而分開。當時她回覆傳媒查詢時，亦坦言自己已經離婚，但她強調「大家仲係朋友！」離婚後兩年，又再次覓得如意郎君，展開新生活。Ruby回覆傳媒時表示，現時老公的英文名叫Jeff，經營美容院生意。

離巢後的黃麗幗事業愛情都兩得意。（Youtube截圖）

照片中穿起白色婚紗的她亦相當之靚，而她老公Jeff更十分「青靚白淨」，外型還與男星關智斌有幾分相似添。照片在IG貼出後，亦有不少網民留言送上祝福，也有網民說：「好俊的新郎好美的新娘，天作之合！」不過亦有網民反問：「又結婚？」