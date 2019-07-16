與杜小喬飾演情侶遭冷暴力對待　譚永浩：嗰下已經唔止係傷害

譚永浩話因為音樂劇關係，所以呢幾個都未有太多搞作，但佢透露之後應該會拍無綫劇集。（ig圖片)

喺《救妻同學會》中飾演花弗男PatPat嘅譚永浩（Jarryd），雖然今年5月正式成為無綫親生仔，但未見有太多搞作，暫時只係負責主持《Y Angle》，工作量同往時看似分別不大。

音樂劇中，杜小喬飾演譚永浩初戀女友。(受訪者提供圖片)

譚永浩接受訪問時透露因為接下《我們的青春日誌》音樂劇 ，與杜小喬、劉威煌等人合作，身為男主角嘅佢由於戲份較多，為咗可以專心排練，所以一早同公司請假，導致呢幾個月未有太多搞作。「自己完全睇低咗呢件事，以前自己拍過劇、又唱開歌會好易handle，點知原來唔係。平時拍節目、拍劇可以NG，又或者可以同對手夾下，但音樂劇要記晒所有對白，同埋時刻都要保持住新鮮感。開頭排練時自己好機械咁講晒啲對白，後來開始消代到同適應環境，而家大致上都ok，希望到演出時可以發揮得更好。」



譚永浩諗返起第一次見杜小喬時，因為對方反應實在太冷淡，搞到埸面既尷尬又好笑。（受訪者提供圖片）

《我們的青春日誌》的導演陳恩碩雖然年紀輕輕型(21歲），但早已導過不作品，如2017年的《我和青天有個秘密》更是叫好又叫座。譚永浩早前曾在節中訪問過對方，他笑言當時只當對方係小朋友，直到早年他在偶爾的機會下入場觀看《我和青天有個秘密》，到今次與陳恩碩正式合作，這種緣份十分奇妙。經過近三個月的排練，譚永浩除對音樂劇產生興趣外，更希望將今次所學到的歌唱技巧用在將來的音樂作品之上。



導演陳恩碩有多年音樂劇經驗，其爆炸戲棚成立那一年，陳恩碩當時仲未有成人身份證。（ig圖片)

提到劇中飾演其女友的杜小喬，譚永浩回想與對方初次見面時，場面甚為尷尬：「第一日見面時，我講一句佢就覆一句，甚至可以話係得句hi連bye都無，嗰下已經唔止係傷害咁簡單。勁冷淡，同埋我同佢嘅諗法係極為相反，我yes的話佢絕對會係no，所以都好擔心。後來大家熟少少，佢話要同人有安全距離所以先會咁。」雖然大家無交流又默契唔多，但譚永浩話日前預演後，觀眾對呢pair情侶都十分好反應，更勾起不少人的初戀回憶。