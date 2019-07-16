朱慧敏北上搵人仔　連環發文稱愛偉大的祖國：繼續努力貢獻國家

今年初回復單身後嘅朱慧敏（Queenie），喺工作量唔多嘅情況下，不時都同朋友四出游山玩水。而近日，佢就聯同王賢誌及幾位好友，組團去到澳門、西藏、曼谷歎世界。

朱慧敏前幾日去西藏深度遊 。（IG@queeniechu422)

歎世界之餘，朱慧敏亦不忙喺IG同FB報告行蹤、報平安。她透露十年前因《珠光寶氣》而認識西藏的布達拉宮，但可惜嘅係自己當時戲份只有泰國，「十年後，我終於有機會參觀布達拉宮，感受甚深。」並謂西藏是一個非常值得去的好地方。

但點解要喺布達拉宮廣場唱「我愛人民幣」呢？（IG@queeniechu422)

發表完感性言論後，朱慧敏又再上載一條抖音影片，並發文表示：「現場實景拍攝 我愛人民幣 #港幣 #歐羅 #美金 我都愛」片段中只見手執一張50元人民幣嘅佢笑得十分開心，而該片嘅配樂係內地歌手吳品醇嘅《我愛人民幣》，其中一句歌詞係「我愛人民幣 閃閃發光的魅力」。其後朱慧敏再聯同王賢誌等人，一字排開做出扞衛動作，發文係劉德華《中國人》部份歌詞「手牽著手不分你我 昂首向前走讓世界知道我們都是中國人」並加上「繼續愛國愛港」、「我係中國人」以及「為中國人自豪」hashtag，愛國力量絕對唔輸蝕俾梁競徽！

愛國人士必唱《中國人》？！（影片截圖)

返到香港之後，朱慧敏透露「一個人穿州過省工作去」，並在喺影片中表示「坐飛機返香港啦」，並發文透露自己「香港坐高鐵去南寧、南寧坐3小時車去欽州、欽州坐2小時車去北海、北海再坐2小時車去湛江、湛江坐50分鐘飛機去深圳、深圳坐1.5小時車返香港，I love my work I love travelling 我愛偉大的祖國，我愛香港，我會繼續努力貢獻國家。」雖然朱慧敏表示會努力貢獻國家，但只IG/FB就完全未有提及其工作內容……國家級任務，又真係唔可以隨便透露嘅。

「我愛偉大的祖國 我愛香港 我會繼續努力貢獻國家」（IG@queeniechu422)