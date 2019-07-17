【後生仔傾吓偈】馮盈盈讀大學先初戀　六號：但你小學已經收兵

一個係十優，一個DSE獲28分，原來都係為入大學溝仔，成件事好勵志。（影片截圖）

最新一集《後生仔傾吓偈》以「後悔學生時代沒做過的事」為主題，陸浩明一公開呢個題目之後，麥明詩隨即表示：「溝得唔夠多仔」，又確實，對小學同中學都就讀女校嘅佢嚟講，溝仔真係一件幾遙不可及嘅事，佢之後仲話「會考之後先識男仔。同樣都係就讀女校嘅馮盈盈亦都表示「 我都係入左U之後先第一次拍拖」，但公信力基本上係零，之後佢仲唔死心，話自己puppy love發生喺大學，結果被麥明詩笑：「你嗰啲係dog love」



FYY話自己上到大學先開始拍拖，但全場無一個人相信佢。（影片截圖）

陸浩明亦都唔放過呢個大好機會，直指FYY雖然大學先開始拍拖，但好明顯小學時已經開始收兵，FYY直認不諱，更笑言：「播定種先囉」並解釋當年咁努力讀書，無非都係想考入一間好啲嘅大學去溝仔，原來求學真的不是求分數，連陸浩明都話呢兩位拍檔人生目標好明確，十優麥明詩好認真咁話：「咁先有高質嘅兵，我哋好有目標，好識得循序漸進，每一個步驟都諗清楚。」雖然麥明詩講到似層層咁，但觀乎其戀情戰績，似乎遠遠不及FYY，單係FYY同男友寶寶拍拖4年，已經發展到買樓同居就已經贏一條街。