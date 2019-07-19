盤點4套放榜後必睇Netflix成長劇　最啱家長子女一齊煲

2019年中學文憑試（DSE）上周三（10日）放榜，無論是應屆考生或畢業多年的打工仔，相信大家都會記得放榜前忐忑不安的心情。成績表到手，總有人歡喜有人愁，不過求學不是求分數，而且大家升學及成長的路途上，都不會孤單一人，因為父母總會無條件地支持你。如果大家放暑假有空閒，不妨跟父母一起煲劇增進感情，以下就挑選了有笑有淚的4套成長劇推介給大家。

Hopper在第三季收養了Eleven（劇照）

《怪奇物語》（Stranger Things）

家長對子女嚴厲都是擔心他們會行差踏錯，不過有些怪獸家長就好像《怪奇物語 3》入面的警長Hopper（David Harbour飾）一樣，什麼都要管，連劇中女兒Eleven（Millie Bobby Brown飾）都開始嫌他煩，更經常用超能力阻止Hopper監控她跟男友Mike（Finn Wolfhard飾），而做爸爸的Hopper只能擔心和激心。其實放榜除了是派成績表的日子，還是人生中一個重要的里程碑，但正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，在家長們的眼中，子女永遠都是小朋友，他們的管教其實都只是出於愛和支持。

劇集由Catherine Reitman主演（劇照）

《媽咪也打工》（Working Moms）

在職媽媽在世界上可以列為最偉大的人類，平時上班都夠辛苦，放工想休息一下，但回到家又要處理家中大小事。《媽咪也打工》 的主角Kate Foster（Catherine Reitman飾）都一樣，在廣告公司上班的她就算開會都要中途離場，為的就是要為BB泵奶。母親含辛茹苦養大我們後，又怎會忍心錯過大家放榜的大日子，眾所周知，在職家長有99%的假期都留給子女，希望陪他們度過人生所有重要時刻，遇到什麼事他們都會在身邊支持大家。

劇集有Gillian Anderson擔任主角之一（劇照）

《性愛自修室》（Sex Education）

父母的關心有好多種，好似劇中主角Otis的母親Jean（Gillian Anderson飾）就任職性愛治療師，她除了超錫仔仔，更非常關心他的性生活。放榜要擔心的事有很多，這個時候家長愛的教育就起了很大作用，他們的關心令大家都知道在放榜路上，絕對不是孤單一人。

劇集輕鬆搞笑，每集30分鐘（劇照）

《黃金單身爸》（Champions）

劇中的主角Vince（Anders Holm飾）有別於一般父母，竟然連自己兒子都忘記，直至發現子女遇上困難，就會想努力為他們付出更多。一隻手掌拍不響，作為子女都可以跟父母分享更多近況和心事。《黃金單身爸》以輕鬆幽默的方式來傳達父母對子女的愛，每集只是30分鐘，輕鬆煲完冇難度！