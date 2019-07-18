【後生仔傾吓偈】麥明詩黑暗愛情觀　拒相信婚姻：有啲嘢唔使承諾

最新一集《後生仔傾吓偈》以「想做大人的原因」為題，麥明詩完完全全揭露自己對婚姻嘅灰陰一面。（影片截片）

麥明詩不時都會喺《後生仔傾吓偈》主持Miss Mak愛情教室，內容離不開愛情同愛情。節目最新一集以「想做大人的原因」為題，一開首，眾人先係分享小時候想快啲做大人嘅原因，麥明詩表示係因為「結婚」，並謂小時候對愛情同婚姻都充滿幻想。「奈何當時未成長，又未識男朋友，所以就會諗大個可以結婚」，她之後再補充表示「我係有個幻想嘅人，只要我成大到就可以識到佢然後結婚。」

麥明詩話小時候對承諾睇得好重。「譬如你17歲時同男友分手，對方話5年後等佢成熟再追返自己，你真係會信，但而家只會覺得唔好講呢啲廢話。」（影片截片）

不過呢頭講完結婚，一個轉身當討論到「愈大愈……」時，麥明詩就填上「不信任」，佢所指嘅不信任並非係朋友與朋友之間，而係男人與女人之間。「而家係好多人個心想承諾一啲嘢或者想對你好、想做佢哋話想做嘅嘢，你會知道好多時佢哋身不由己或者世界好艱難 ，佢未必實現到，你唔會信或者咁放喺心，佢做唔到你會覺得係咁架啦。」如此有感而發，莫非係因為受過重傷？麥明詩又再話「唔好將自己人生建築喺人哋對你所謂嘅承諾」。



結論係：唔相信承諾，但男人照搵。（影片截片）

麥明詩以婚姻作為例子，並說婚姻可說是最大的承諾，但因為見過身邊朋友離婚、傷害另一半，令她覺得「唔會將終身幸福建基於一個咁嘅承諾」到底係獨立定係灰暗？連拍檔都勸佢做女強人／靠自己唔係唔得，但都要搵個男人，麥明詩聽到就話「都要……咁有時……有啲嘢唔使承諾，開心就得啦。」