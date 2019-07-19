【後生仔傾吓偈】被網民吹奏原來好有壓力　馮盈盈：怕愈吹愈霉

馮盈盈話當被網民吹奏時，會感到好大壓力，而麥明詩就話每次同男性友人出街食飯時，都因為好擔心會被影到而感到十分大壓力。（影片截圖）

由MK港姐，變成貼地、大叔系女子，馮盈盈近年成功逆轉網民對佢嘅觀感，不過喺最新一集《後生仔傾吓偈》，馮盈盈透露自己嘅壓力來源之一，原來係「被瘋狂吹奏」，她指出有時會因為一啲cap圖或事件，令自己突然被網民支持、擁護同吹奏。「當下係會好感恩，因為有人撐，但同時亦會令我好大壓力，因為逢紅必反，同埋好怕會燈死啲藝人，所以愈被吹奏，去到後面就會愈被反對同愈潦倒。」



馮盈盈不時成為討論區話題人物之一，之前佢更試過開名感戲吹奏自己嘅巴打。（影片截圖）

FYY講到真有其事一樣，令6號都十好奇網民力量係未真係咁強勁，麥明詩就話坤哥（吳業坤）已經係一個好例子，之後更細數坤哥如果由男神變毒男，並補充表示：「不過其實佢真係好好，雖然真係好毒，但亦都有聰明一面。」問到面對被吹奏時，會否請打手平衡輿論，FYY好認真咁話：「我無請過，亦都唔知邊度請同無錢請。如果真係有，我都想請啲打手鬧返馮盈盈轉頭，其實佢有咩咁特別、周街都係。」為怕一個唔小心成為被吹奏對象，FYY將自己講到非常不值，並極為認真作出呼籲。「如果你見到有啲人盲目咁吹奏馮盈盈時，就主動啲鬧爆佢！話比大家知佢有幾不足同幾唔掂。」