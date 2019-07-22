唔使擔心揀咩內衣　洪永城一句說話氹掂長腿女友梁諾妍

洪永城同女友梁諾妍（Inez）真係好Sweet。（劉智源攝）

自去年，洪永城與長腿女友梁諾妍（Inez）的戀情爆光後，雖然兩人都十分低調，但卻時不時在網上調情放閃，而洪永城身邊好友亦早已確立了Inez「阿嫂」的地位，看來感情穩定。日前（20/7）她出席了Satami的運動內衣的品牌活動。雖然，當天因天雨關係，而令大會主要嘉賓板野友美遲到足足40分鐘，但梁諾妍卻是準時到達活動現場，十分專業。

朋友食飯，洪永城都會帶埋女友梁諾妍。（IG圖片）

梁諾妍（Inez）接受《香港01》訪問時，就表示最近忙於個人健身工作室的業務：「同埋嚟緊年尾仲有個馬拉松要跑，而家都要諗下點去練習。」男友洪永城有陪你練習嗎？她笑說：「佢陪我？（反而）應該係我訓練佢。我知佢有個目標，可能會報半馬跑下。（喺後面用皮鞭鞭佢跑？）哈哈，有咩方法Work嘅我都會試下。」當日她出席運動內衣的活動，被問道洪永城的對內衣的嗜好，她就笑著說：「佢鍾意邊一款內衣？咁梗係我著咩都好睇啦，哈哈哈哈。（顏色呢？）應該都冇，都係我著咩佢都一定會鍾意。佢都一定要鍾意！哈哈。」

梁諾妍（Inez）被喻傳媒稱為「長腿索模」。（劉智源攝）

她續說：「不過我真係著運動衫多，佢見我嘅時間我都真係着住運動衫，通常都係教完班或者跑完步見面為主。（有冇問過佢鍾意你着咩衫？)冇問吖，因為我一定要佢鍾意，哈哈。我會話：『唔準答，你一定要鍾意。』唔可以Say No。」

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