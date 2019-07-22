鄭欣宜曾因《救命歌》同藍奕邦嗌交　一有挫敗許霆鏗就自動蒲頭

鄭欣宜日前帶著新歌《救命歌》接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒（William）專訪，當被問到構思新歌時，是否曾與負責填詞的藍奕邦爭執，欣宜直認不諱：「起因係Everything is alright同埋Love is always inside呢兩句歌詞！當時阿邦好堅持話呢個世界上，係唔會有人伸隻手出嚟摸你個頭同你講呢啲說話，除非自己救自己！然後我同佢講，就用救自己呢個方向啦！」

欣宜透露：「好少係我搵許廷鏗，通常佢搵我！佢好似有第六靈感，會感覺到我有啲唔妥，跟住就會自動搵過嚟！」

無論欣宜與親人還是朋友相處，向來都是報喜不報憂，若需要求救首選找朋友，欣宜透露：「好少係我搵許廷鏗，通常佢搵我！佢好似有第六靈感，會感覺到我有啲唔妥，跟住就會自動搵過嚟！」欣宜又指，曾被鄧小巧的一番說話啟發：「我有一次同佢講，我真係好討厭自己咁情緒化，因為好易攰！佢就話我地一定要保持sensitive，咁先能夠喺唱歌講故仔嘅時候感動到人！」

欣宜又感慨現時很難在樂壇生存，覺得歌手沒太多宣傳歌曲的渠道。

欣宜又感慨現時很難在樂壇生存，覺得歌手沒太多宣傳歌曲的渠道。而提到日前有幸擔任鄭秀文紅館演唱會頭場嘉賓，欣宜則興奮表示：「Oh My God！事緣我上年開演唱會前跌斷腳，然後佢拍片喺社交網站為我打氣！所以今次佢一搵到，我梗係Yes啦！而且Sammi畀機會我喺台上唱《女神》，仲同我合唱，即係佢要準備埋我嘅歌，點會有咁好嘅人呢？同埋覺得佢好靚，皮膚亦好好！」