白衣人手持武器 「血洗西鐵站」　陳健安睇直播：凌晨四點瞓唔著

昨晚元朗西鐵站發生嚴重暴力事件，一批身穿白色上衣，口戴口罩男子手持木棍等武器，任意在西鐵站內襲擊乘客，更衝入車廂見人就打，有乘客倉皇逃生，也有乘客被打到頭破血流，襲擊過程歴時超30分鐘，有市民即時報警求助，但警方遲遲未見有到現場執法。

陳健安好擔心家住元朗屯門的家人朋友安全。（IG:on_callstar圖片）

今日(22/7)凌晨香港男子組合C All Star成員之一的陳健安，就在社交平台貼出發文截圖表心跡：「如果今晚白衣人無人被捕，大家仲覺得我哋生活喺一個有法治嘅地方嗎？呢個地方仲安全嗎？我睇住直播啲白衣人係咁打市民，我以為睇緊古惑仔電影，點解警察咁耐都無出現？點解警署會落閘？係咪可以質疑一向維持治安嘅警察嘅能力？定係真係好似電影咁，警察原來係一早收到風而選擇唔理？我真係唔想咁諗。日後啲良好市民，唔掂政治，政治中立，無上開網睇新聞，無著白衫係咪都會好危險？連揀衫顏色咁基本權利都無自由，真係好擔心。而警察佢哋唔夠能力保護我住屯門元朗嘅屋企人同朋友，可以點？唔出街？唔搭西鐵？佢哋無能力移民呀，邊個可以幫下手，將啲白衣人亂打人繩之於法，保護返我住屯門元朗嘅家人小朋友同朋友。凌晨四點，瞓唔著。」有網民留言回應話：「難以接受香港變成這樣。」