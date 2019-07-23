10月HBO上架　DC漫畫改編《Watchmen》劇集版3分鐘預告出爐

即時娛樂
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每年暑假期間舉行的「聖地牙哥動漫展」（San Diego Comic-Con International）是動漫界的盛事，不少以漫畫改編的歐美劇集都趁着這個最佳時候公佈最新消息，而HBO日前就發布了改編自DC同名超級英雄漫畫的美劇《守護者》（Watchmen）的最新預告。預告長達3分鐘，不少從未曝光的片段！

Regina King在劇中的造型。（劇照）

Alan Moore及Dave Gibbons在1986年創作漫畫《Watchmen》，於2009年被拍成電影，上映後大獲好評，相隔10年後由HBO再將漫畫改編為劇集。HBO製作的《Watchmen》由《Lost》編劇Damon Lindelof主理，不過他去年接受外國傳媒訪問時曾經表示，原著漫畫是神聖的，所以今次不會直接改編，會以原著的懷舊情懷著手創造出全新作品。

劇集背景設定在漫畫人物墨譜怪傑（Rorschach）死後的社會，有一個神秘組織繼承了墨譜怪傑的精神，並宣揚「末日警鐘」，預告Dr. Manhattan會將正義聯盟的超級英雄消滅，而劇中出現的警察都以黃色口罩蒙面來象徵Watchmen。另外，劇中演員陣容都不乏好戲之人，包括奧斯卡影帝Jeremy Irons、奧斯卡最佳女配角Regina King、Jean Smart、Yahya Abdul-Mateen II及Tim Blake Nelson。

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