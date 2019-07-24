【對不起 標籤你II】Double May著數特別多？　等人竟被連環問價

Odilia今集升cup後去買電話。

ViuTV綜藝節目《對不起 標籤你II》最新一集以身材較豐富的女生（俗稱「Double May」）為主題，擁有40H上圍嘅畫家海諾喺節目中，除分享身材豐滿帶嚟嘅煩惱之外，節目更安排客席主持Odilia(陳康琪）瘋狂升cup以進行測試。



結果無論係價錢同贈品，都同佢用真身去問價時差距甚遠。

之後再去油麻地實測，短短二十分鐘已被問價三次。

測試一，Odilia先係帶著平平無奇嘅身材去到連鎖家電店買電話，結果零優惠之餘，亦只係得手機套、mon貼呢兩款贈品。之後素顏嘅Odilia連升幾cup再露出纖腰去到同一家電店，結果除獲贈藍芽耳機、行動電源、手機套、mon貼之外，更有幾位店員服侍，差別之大甚為明顯。

升cup前後嘅Odilia。（ig圖片)

之後Odilia繼續以big迫上圍去到油麻地進行另一項測試，同樣係纖腰加長腿。手執風扇仔扮等人嘅佢，喺短短20分鐘內不停被路人目光洗禮，期間幾更三名男仕不停來回，最後仲走埋Odilia身邊問:「幾多錢?」唔係問路，而係問價！聽到Odilia話「我幾錢？我等人咋喎」之後，男士即時尷尷尬尬走開。事後連Odilia都表示好唔好受，「如果我有咁樣嘅身材，香港係未有地方唔應該行過或者有危險？我覺得係未有。原來大波妹拎住咁嘅身材出街係一定有壓力，同埋一定有視姦呢樣嘢發生，佢唔係輕輕望一望就算，佢係一直scan你，感覺好似就嚟食咗你，好唔舒服。」

Odilia上一集對一眾有豐富上圍嘅嘉賓深表羨慕。

仲即場量度上圍。