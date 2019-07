喪屍類電影及劇集一向都受觀眾歡迎,就好似《The Walking Dead》由2010年開播至今長做長,不過近幾季評語好壞參半。日前Netflix就發佈了電影《Army of the Dead》的首張劇照,相中見到《銀河守護隊》中飾演「達拉斯」(Drax)的演員Dave Bautista率領一眾全副武裝上陣的劇中演員,人齊齊打喪屍。

一眾演員去到新墨西哥州阿爾伯克基進行拍攝。(劇照)

電影由《戰狼300》(300)及《超人:鋼鐵英雄》(Man of Steel)導演Zack Snyder執導,《King Arthur: Legend of the Sword》及《殺神John Wick 3》的編劇Joby Harold和Shay Hatten共同編寫,不過就還未有確實的上架日期。故事主要講述美國洛杉磯喪屍大爆發,主角Scott(Dave Bautista飾)帶領一隊僱傭兵冒險深入隔離區,試圖進行規模的搶劫。據知,劇組去到新墨西哥州阿爾伯克基進行拍攝,日前主角Dave就搞笑在Twitter發文表示自己因為正在跟喪失廝殺而未能出席聖地牙哥動漫展。