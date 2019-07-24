TVB力捧小花袁沅玉一年即升高級主播　有力挑戰金盈首席主播地位

無綫新聞部女主播除了個個都口才了得之餘，更經常因為外貌出眾而引起關注，智慧與美貌並重。然而新聞部近日因報道多宗示威活動被大眾批評內容偏頗，甚至有造假新聞的指控，首席主播金盈早前更公開地與網民引起罵戰，無綫新聞可謂形象大跌。 其實無綫新聞部一直內部競爭激烈，要得到機會上位並不容易，不過有網民爆料，新聞女主播大學畢業後加入TVB不足一年極速上位，一躍成為高級主播，質疑她的真正身份其實是無綫新聞部助理總經理袁志偉的親戚 。

袁沅玉由深宵新聞報道，到中午時段新聞報道，或7點半一小時新聞及天氣報告都能見到她的蹤影。（網上圖片）

這位成為焦點的主角就是現年24歲、去年才剛剛於浸會大學廣播新聞系畢業的袁沅玉（Yuki），她於2017年在有線電視新聞部做過少於一年的實習記者，直至2018年8月才正式加入TVB新聞部，工作仍未夠一年，就已經成為新聞部的高級主播，比一眾工作資歷比她高的主播上位上得更快，甚至能夠與在TVB工作了三年的賴君蕊平起平坐。另外，亦有指她的機會的確比其他主播多，在她工作九個月時就已經能夠與副總主播李文欣齊齊主持節目《武測天》，因此被網民形容為「上位快過火箭」的新聞小花。

她加入TVB前，於2017年在有線電視新聞部做過少於一年的實習記者。（網上圖片）

袁沅玉於去年才正式畢業，加入TVB前只有在有線電視的實習經歷，工作經歷不算出眾，而且在TVB的年資亦不足一年，能夠在鬥爭激烈的無綫新聞部中火速成為高級主播，難怪會被受質疑。甚至有人懷疑袁沅玉有後台撐腰，亦有傳她是無綫新聞部助理總經理袁志偉的姪女，更有人懷疑她其實就是袁志偉的女兒。不過，據內部人士透露，袁志偉只有兩名兒子，並沒有女兒，因此能夠排除這個原因。至於她與袁志偉有沒有親戚關係則無從得知，但亦不能夠抹煞她的努力，可能她的確有過人的工作能力，才會機會比別人多，自然亦比其他人更有晉升機會。

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