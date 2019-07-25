Dana@天上智喜唔食藥靠健康食療成功減肥　由肥妹回復窕窈身型

2005年出道，韓國三大娛樂公司之一SM娛樂旗下女團天上智喜已有9年時間未有推出新作品，雖然組合仍未正式解散，但4位成員天舞Stephanie、上美Lina、智聲Sunday、喜悅Dana已專注個人活動。然而，Dana近年受到戀人分手，朋友突然去世等打撃，患上嚴重抑鬱症和暴食症，體重一度飆升至82公斤，加上Dana受情緒病影響，曾在直播中指責和恐嚇粉絲，目前已暫停工作。早前Dana接受減肥機構指導，成功狂減27公斤，讓她回復窕窈身形，重拾自信。

天上智喜2005年出道，惟組合已有9年時間未有新作面世。（視覺中國）

Dana過往身材頗纖瘦，但受到多重打撃後體重暴升至82公斤。（Viu《K1頭條》提供）

以往嘅Dana好fit㗎！

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抑鬱症與暴肥原來有密不可分的關係，韓國國內研究組在2016年訪問5808名成人，分析了肥胖與抑鬱症的關聯，結果發現患有抑鬱症的人暴肥機會率比沒有患病的人高2倍，因為服用抗抑鬱藥的藥物患有憂鬱症的女性，會增加高熱量食物和情緒性食物的攝取，從而增進食慾，減少運動，從而增加肥胖風險，所以減肥時要避免服用藥物，同時要先回復心境健康。

患上嚴重抑鬱症和暴食症的Dana一度在直播舉中指，並用刀恐嚇粉絲。（Dana Instagram，現已刪除）

由於Dana減肥前，為對抗抑鬱症而服用超過9種藥物，所以不能以服藥和注射藥物形式減肥，亦不會長期空腹達到減肥目的，而是食用糙米飯和菜包飯，集中吸收營養，最終令Dana成功減去27公斤，腹部內臟脂肪從169.6降至51，腹圍從103.1厘米降至75.6厘米。更重要的是，Dana減肥成功同時，情緒亦變得穩定，心境回復健康，向抑鬱症說再見。

為了重拾健康，Dana決心減肥。（juvis blog）

眼見回復昔日纖瘦身材，Dana感到非常高興，她慶幸減肥帶來了新生活的開始，不單止減少體重，而且改善肉眼看不見的健康問題，恢復昔日開朗面貌，Dana又透露現在努力準備重新踏上舞台，向粉絲致謝。網民對於Dana患有抑鬱症，仍成功減去27公斤感到驚喜，大讚她減肥意志強烈，盼望在舞台上能見到Dana帥氣一面。

Dana成功減去27公斤，心境亦回復開朗。（juvis blog）

究竟Dana減肥前後變化有幾大？