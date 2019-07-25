達哥嘲示威者「引戰狗」網民割席　送禮救亡：粉絲也被連累

近日香港因逃犯修訂條例爭議，導致社會撕裂日益嚴重，而週日（21/7）於元朗西鐵站發生的黑幫無差別暴打途人的暴力事件，更加令香港人的憤怒爆發，連之前不敢發聲的藝人、歌手或網絡紅人（KOL）都不再沉默，紛紛為香港站出來。早前KOL大J在Facebook呼籲所有網絡紅人是時候站出來，不要再為了保飯碗而埋沒良心一直不發聲，當時不少網民認為矛頭直指「潛水」多時的遊戲直播KOL達哥（林慧韡）。

達哥以往多次在直播中分享政治立場，但唯獨對今次的逃犯修訂條例絕口不提惹負評。（達哥IG：@tat_gor）

達哥以往多次在直播中分享政治立場，更曾於2014年雨傘運動時發聲，甚至因此宣布休台而獲得不少觀眾的支持，但唯獨對今次的逃犯修訂條例絕口不提，甚至在社交網站暗示示威者為「引戰狗」，被網民及觀眾連番炮轟。雖然他於22日在Facebook發文解釋，但觀眾依然不肯賣賬，堅決要杯葛達哥，與他割席，更加有忠粉怒燒印有達哥Q版肖像的遊戲卡片。達哥昨日（24日）更在自己的YouTube頻道上載一條長達7分半鐘、名為「達朝滅亡已成真」的短片，指自己苦苦經營的頻道，於一夜之間流失大量觀眾。

達哥在Facebook暗示示威者為「引戰狗」。（Facebook：Undergrounddv達哥）

有粉絲燒毀達哥的Q版遊戲卡片。（網上圖片）

在YouTube坐擁12萬4千多名訂閱者的達哥，在片段中一臉凝重表示，在過去30日訂閱人數急跌1400人，所以非常感謝沒有離他而去的觀眾：「致現在還堅定follow我既（嘅）人，我實在不擅長講肉麻野（嘢），我也不是完美的人，蒙受你們喜愛是我何其有幸，你們真係善良得黎（嚟），又好硬淨，過去兩個月香港一直經受各種磨難，相信你地（哋）已經不會好受，黎（嚟）到我度又見到各種嘈交，你地（哋）想黎（嚟）支持我，卻也被連累被駡。這些確實不應該是你們受的。對唔住。唔知可以做咩。」

該條短片的dislike數目遠超於like數目。（達哥YouTube：undergroundDV）

達哥表示作為一個YouTuber，並不是越多觀眾就代表越好、越健康：「我記得最初做直播時，每晚只係有幾百人觀看，人數雖然少，但過程都係非常愉快同開心，我永遠記得我嘅初衷係對一班遊戲有熱誠嘅人一齊開開心心放鬆度過兩個小時。」為表感謝，達哥更在訂閱者中抽出一位幸運兒，親手送出一份禮物：「本身已經對其中一位支持者送出了一份禮物。現在覺得實在太不夠，所以決定再送出五份禮物，聊表心意，原諒我都仲未諗到送咩。」

達哥的YouTube訂閱人數在30日內急跌1400人。（達哥YouTube：undergroundDV）

雖然達哥在片中釋出誠意，不過卻引起更多不滿，短片的dislike數目遠超於like數目之餘，網民更紛紛留言與他道別：「I’m not angry, just disappointed（我並不生氣，只是失望）」、「多謝達哥你陪伴我成個中學生涯」、「再見喇！達哥！」、「我寧願你解釋你嘅決定好過買份禮物唔知做乜」、「我真係好掛住以前嗰個敢言,直率,有良知嘅達哥」。

不少觀眾留言與達哥道別。（達哥YouTube：undergroundDV）

點擊觀看更多達哥的短片截圖及網民留言：