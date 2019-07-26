Boy'z接手許志安偷食檔期邪門出事　經理人都唔知張致恆去咗邊

Boyz去年重組後，首個售票演唱會門票秒殺，唔少歌迷都期待二人可以喺紅館開騷，如果如今爆出Steven連環偷食事件，未知紅館騷會否受到影響。（IG圖片)

Boy'z去年重組引起極大迴響，又咁啱發生許志安偷食事件，導致9月紅館騷要取消，關智斌（Kenny）同張致恆（Steven）冷手執個熱煎堆，成功入紙申請紅館檔期。話晒都係出道16年首次開紅館，再加上Steven日前宣布做爸爸，以為喜事連連大可以加場再加場。但一夜間，Steven被爆一腳踏五船，形象直插谷底，估唔到紅館呢個檔偷食期邪得咁緊要！

許志安因偷食而取消紅館騷後，有傳林盛斌（Bob）、陳小春、周國賢都有意入紙片請該時段的檔期，但最後就由Boy'z勝出。（Facebook圖片）

喺爆出一腳踏五船同時，Steven同Kenny原來正身處泰國拍攝演唱會宣傳片，不過據知喺完成拍攝後，Steven已離隊，經理人霍汶希仲話︰「唔知佢去咗邊。」到底Boy'z嘅演唱會會否因而受到影響，英皇暫時仲未表態，但已經有唔少網民開始擔心，仲直指Steven連累Kenny。