【獅子王】經典音樂劇台灣上演　哈林品冠艾怡良爭先捧場

家傳戶曉的迪士尼音樂劇《獅子王》已經演出超過20年，全球更有1億位觀眾親身見證過其魅力，感動人心的故事、高水準的舞台表演、精朗製作的道具、現場演奏的音效，造就《獅子王》長做長有的神話。2019年下半年《獅子王》團隊向亞洲進發，由7月23日起至8月4日空降小巨蛋演出，掀起一股獅子熱潮。原來早在10年前，《獅子王》已經曾巡演到台灣，今次載譽歸來，每場5400張門票亦被搶購一空，使大會決定加開5場，合共演出19場，感謝粉絲大力支持。

音樂劇《獅子王》是經典劇目，在全世界都十分受歡迎。

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《獅子王》於7月20日在小巨蛋一連三日舉行優先場，不少明星也前來朝聖，嘉賓包括金曲歌后彭佳慧、鄭怡、戴愛玲、閻奕格等，而年初身在倫敦的閻奕格，因為買不到《獅子王》的門票而非常失望，沒想到回到台北可以欣賞到這套經典作品，失而復得的心情令她相當興奮。周三（24日）正式公演當天，小巨蛋現場更加星光熠熠，即將與蕭敬騰合演音樂劇《西哈遊記》的哈林庾澄慶，坦言專誠來《獅子王》現場觀摩，而品冠則帶同太太和兩個小朋友，一家四口前來捧場、演員曾沛慈、主持人宥勝、於2017年榮獲第30屆金曲獎最佳國語女歌手的艾怡良、新晉女神邵雨薇、hip hop 歌手ØZI、台語女歌手詹雅雯等五十多組藝人前往觀賞，可見其受歡迎程度。

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雖然已演出超過20年，但《獅子王》一直「與時並進」，除了部份內容會加插近期熱話，以獲得觀眾共鳴；音樂劇更入鄉隨俗，加入台灣的名勝、甚至講國語對白，令台下觀眾更有親切感、看得更投入。《獅子王》音樂劇團隊將於12月來到香港演出，將於 2019 年 12 月 18 日（星期三）起，假亞洲國際博覽館 Arena，以特別設置的「劇場模式」進行，屆時將以英語演出，輔以中文字幕，價格由$399-$1399，門票現已在快達網熱賣中，相信必在港掀起另一股獅子熱潮。