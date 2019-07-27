周子瑜入圍世界百大美女選舉　熱巴、Lisa都有份角逐

周子瑜入圍都係意料中事。(IG圖片)

美國電影網站「TC Candler」每年舉辦「世界百大美女／男」選舉，最新一季又嚟啦。自2015年開始入圍嘅TWICE成員周子瑜，由當年嘅13位，到2017同2018年分別獲第3同第2名，證明子瑜沒有最靚，只有更靚。



不時都被整容嘅NaNa已連續兩年奪冠。(jin_a_nana＠IG圖片)

而喺官方今日（26日)公布嘅首輪名單中，上年排第2的子瑜理所當然地有份，相信今年絕對有望衝上冠軍寶座。另外，女團BLACKPINK泰籍成員LISA，以及連續兩年獲得冠嘅After school成員NaNa亦在首輪名單中之上，而曾令唔少日本網民淪陷嘅迪麗熱巴亦都上榜。其實對於子瑜嘅外表，唔少網民都討論過，有人認為雖然佢真係靚，但有被吹捧過頭之嫌。不過，無論點都好，子瑜每次現身，都總會有大批網民「我又戀愛了」，加上其衣著配搭，不時都成為學習對象，足見其魅力所在。

BLACKPINK暫時只得Lisa入圍，小公主Jennie未見影。（lalalalisa_m＠IG圖片)

至於世界百大美男提名名單上，除男團BTS成員V之外、EXO成員張藝興亦都上榜，另外Wanna One出身嘅姜丹尼爾、碧咸、里安納度同埋雷神Chris Hemsworth亦都有份被提名。



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