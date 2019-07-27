鄭伊健鼓勵他人繼續追夢　自爆曾被睇死撈唔掂娛樂圈

鄭伊健、蘇麗珊及馮允謙今日（27/7）在尖沙咀出席蝙蝠俠活動，伊健笑言小時候都試過角色扮演自己喜歡的英雄人物：「嗰次好似同阿哥玩超人怪獸，以前屋企有部衣車，喺上格床飛落嚟，撞埋去個膝頭度成忽肉就冇咗。」

伊健即席分享在社會工作的經驗，認為人係需要有夢想，可能有些係實踐到，都可能有些未必實踐到，但係都需要時間同努力去做。（葉志明攝）

伊健即席分享在社會工作的經驗：「有好多人剛剛畢業開始投入社會做嘢嘅時候，人係需要有夢想，有啲係實踐到，有啲未必實踐到，但係需要時間同努力去做。我喺實踐自己夢想嘅過程都會遇到困難，都有唔係太開心嘅嘢，原來有啲人一腔熱血，做完嘢出嚟就好想有夢想，但有啲人磨滅到已經冇夢想，咁樣會好恐懼。我覺得人係需要有夢想，大家笑我『做藝人，你得唔得㗎？』，有啲唔好聽嘅說話，太多喇，假設我飾演聶風，啲人會話『你唔得啦！』，我冇諗過會夢想成真，我會繼續做好自己。」

蘇麗珊指自己為了向夢想更進一步，希望進修演技，彌補自己不足的地方，而馮允謙則為了唱歌夢堅持學廣東話。（葉志明攝）

蘇麗珊指自己為了向夢想更進一步，希望進修演技，彌補自己不足的地方：「我好想跟秋生哥學戲，但佢太忙喇，但我有跟甄詠蓓老師學。」而馮允謙則說：「我一直都好想唱歌，而家成真，因為我嘅母語係英文，所以返嚟香港，我都會堅持學廣東話，所以每晚都會同經理人傾偈，特別係我緊張嘅時候，我啲英文就會出晒嚟，所以我都學緊慢慢轉channel。」

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