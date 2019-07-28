黃子菲宣布懷有楊受成細仔楊政龍骨肉：我們快當爸媽了！

英皇集團主席楊受成33歲細仔楊政龍（Alex）早前傳出與天后容祖兒戀上，不過消息好快就被Joey否認，指出：「今日無，將來都唔會呀」，更說Alex已經有女朋友。而這位女朋友就是KOL黃子菲（Ava），早前已經有多張合照力證兩人關係相當親蜜，今日更有進一進的消息，就是Ava已經懷孕了，BB的爸爸就是楊政龍。

黃子菲在IG公佈喜訊，不少藝人留言道賀。（IG@黃子菲）

Ava早前於Instagram上出post說：「我懷孕了，藏在肚子的秘密，很開心可以告訴大家。感恩我們快當爸媽了，這份喜悅實在難以言喻，緣份讓我們擁有愛情結晶，往後的日子我們一起努力。」而楊政龍也很快於此post上留言說：「很感恩」早前爆出Ava和Alex拍拖的Joey亦有留言說：「yeah!!!!!我做小姑媽啦！」

黃子菲在網絡上有極高人氣。（IG@黃子菲）

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現時27歲的黃子菲於2010年參加校花選舉而為人認識，踏入娛樂圈後拍過TVB劇集《尖子攻略》，當然亦都拍過不少廣告，19歲時曾嫁給比自己年長10年的大律師黃添偉，可惜2年後便宣佈離婚。近年全職做KOL，曾對外宣稱年收入逾百萬，在微博、Instagram的追蹤人數有多達30萬人。

楊政龍作為當事人，當然立即留言。（IG@黃子菲）

早前爆出兩人關係的容祖兒也有留言道賀。（IG＠黃子菲）