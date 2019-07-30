羅志祥潮牌GNF插旗台北東區　同陳冠希、周杰倫、林俊杰拗手瓜？

羅志祥（小豬）的全新潮牌「GNF」插旗台北東區，然而東區曾因租金高漲掀出走潮，包括小豬經營12年的前品牌「STAGE」、吳克群潮牌「DEBRAND」等都另覓新處，但仍有藝人睇好市場，目前仍有五月天阿信、周杰倫、林俊傑以及陳冠希的品牌廝殺。

五月天阿信跟插畫家不二良共同創立的「STAYREAL」邁向12周年，陸續跟迪士尼、海綿寶寶、加菲貓以及精靈寶可夢跨界合作，就是為了維持高話題度，如今在台北東區擁有兩間門市，以及香港、上海、原宿都有分店，發展有聲有色。周杰倫2006年與好友Vic打造潮牌「PHANTACi」，致力於開發自有項目以外，也和NIKE、HELLO KITTY和張惠妹等推出聯乘商品，目前全球有6間直營店。

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至於林俊傑創辦的潮牌「SMG」則有11年歷史，目前在台北、台中跟上海都有實體店鋪，而他相當看重網路銷售，表示未來網店會包辦7成營業額。而吳克群退出東區戰場後，2016年再豪斥千萬台幣在西門町開設「DEBRAND」旗艦店，卻在今年3月無預警敗走，他透過經紀人表示：「因經營模式轉換，所以將原店暫停。」目前全球有64家店面。

雖然「敗走」東區，仍無阻吳克群的品牌DEBRAND越做越大，早前更舉行五周年Fashion show▼

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