年度時尚盛事「維密騷」將取消　或與連續6年收視下跌有關

一年一度的時尚界盛事《Victoria's Secret Fashion Show》自1995年舉辦以來就備受矚目，但由2013年開始，收視開始每況愈下。日前，超模Shania Shaik向外媒透露，今年將不會舉辦維密騷。

據外媒報道，Shania Shaik表示，以往這個時候已經開始為做維密天使而訓練，今年沒有騷反而有些不習慣。但她堅信未來一定會有，並稱維密當下是在努力打造品牌，用一個新的方式來展示，因為這是世界上最好的騷。

28歲的超模Shania Shaik來自澳洲，於2011、2012、2014、2015同2018年參與維密騷。（Instagram@shaninamshaik）

其實早在今年5月便傳出維密騷可能會取消的消息，當時品牌CEO Les Wexner就曾暗示：「時尚是一個不斷變化的產業，我們也要進化改變，電視和網絡已經不適合播放大騷，我們將會重新評估傳統的維密騷，在2019年後尋求新的形式。」

維密騷在2001年首次於ABC電視台播出，締造了1240萬人收看的記錄，其後一直都在CBS播出，直到去年才轉由ABC播出，但收視卻創歷史新低，僅有330萬人觀看。

由2013年開始到2018年，維密騷的收視連續6年持續下跌，近年的營銷狀況也令人堪憂。自2000年以來，維密的收入一直持續攀升，但在2017年，品牌的銷售額開始大幅度下降，多間門市也相繼結業，所以外界猜測，維密騷的取消可能與其收視下跌有關。