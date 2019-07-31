【對不起標籤你】大學畢業露宿者放棄中產生活　月入二萬幾都瞓街

香港寸金尺土，好多香港人都會覺得買樓難過登天，沒有經濟能力租樓住的人，可能就要被迫選擇做露宿者。不過原來亦有人明明有能力去賺錢換取有質素的生活，他卻寧願去做露宿者。ViuTV最新一集的《對不起 標籤你II》就訪問了一名露宿者Simon Lee，他已露宿街頸有10年之久。Simon每晚住在銅鑼灣的維多利亞公園裡，有維園犀利哥之稱。大學畢業的他放棄中產身份的生活，選擇露宿街頭，他說：「我愈來愈發覺，咁樣嘅生活係最開心嘅，之前嘅生活係需要錢嘅，好多時會為咗錢而煩惱，我唔想咁樣繼續落去，所以我覺得係時候要擺脫呢種生活。」

Simon已露宿了10年。(電視截圖)

Simon雖然自稱自己於2004年之後就沒有再工作，但他透露其實有好多露宿者都是有工作的，他甚至認識一些露宿者月薪有二萬多元。至於他選擇做露宿者的原因，他說：「首先我免除咗跟隨主流價值走嘅人所遇到嘅困難同煩惱，同埋我係極簡約主意者，即係將自己嘅生活所需品減至最少，咁樣可以保護地球。」Simon又向ViuTV的Tagger Coco介紹和講解自己的露宿者生活日常，他洗澡會去公共浴室或體育館，吃飯就會去快餐店食二手飯，也會去圖書館看書和上網，他還有自己的facebook專頁分享他的露宿者生活。Coco嘗試體驗Simon的生活，而當她吃二手飯時，就不禁難受得哭了。

Simon以維園為家。(電視截圖)

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