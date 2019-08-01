周家怡險失相伴20年布甸狗公仔內疚流淚　原來背後有一段身世

有不少人都擁有一個從小玩到大的公仔，或每晚陪伴自己睡覺布巾，即使上面沾有不少口水或鼻涕，身上有無數因歲月留下的破孔，但仍不捨丟掉，甚至視為命根，周家怡日前就差點失去跟了她超過20年的布甸狗公仔「布仔」，失而復得之後激動得喊出來。

周家怡差點失去由細玩到大的公仔「布仔」，令她一度非常內疚，幸失而復得。（IG截圖／kayeechau）

周家怡與布仔感情深厚，即使出埠工作，也帶着它，但今次差點失去布仔，令她非常著急，她在IG分享今次的經歷：「經過這次經驗，我再也不敢將布仔獨留在酒店的床上。。。昨晚回到房間，準備睡覺才發現布仔不見了，那時已猜到應是換床單時一同把布仔帶走了，不過床單不是在酒店內洗的，是交由另一公司運到別處清洗！所以他們也不肯定能找回，而今天我便要回港，幸好酒店員工明白我跟布仔的感情已超越20載，他們今天一早便去幫我找，還趕得及把布仔送到機場給我，感謝酒店的職員，當她送上布仔時，她也內疚到哭了，感謝她用心去處理這次事故，我也安慰她，不要内疚，收拾房間的也不是她啊！這次失而復得的經過讓我看到人性的美！感謝她們！#布仔 #失而復得的感動 #令我想起toystory #cherish #thankyou #love #beautifulhearts」

家怡這次差點失去布仔，令她想去電影《反斗奇兵》的劇情，在第4集中，Bonnie在學校做了屬於自己的玩具「小叉」，成為她最珍重的玩具，即使睡覺也要握着它。（《反斗奇兵4》劇照）

布公仔為初戀遺物：分手當然跟阿媽！

幸好在酒店員工的全力協助下，成功找回布仔，否則家怡會非常傷心。在電影《反斗奇兵4》中，寶妮也同樣因一度失去「小叉」而非常難過，而當中每一個玩具都非常渴望有一個珍重自己的主人，如果「布仔」也像電影中的玩具一樣有生命的話，相信它會很高興有家怡這個主人。

其實布仔是家怡的初戀男友送的，她曾說過：「那時最討厭吵架要過夜，布仔便似是一道橋，我們跟它說些不敢開口跟對方說的事。後來分手，當然跟阿媽。」布仔雖然是「初戀遺物」家怡自此常常帶着它在身邊，特別是旅行或出差，不但替它拍照留影，也會說心事，這20多年相處下來，早已發展成家人般的感情。