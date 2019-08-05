【專訪】王菀之邀演音樂劇《First Date》　鎮宇：要犧牲成敗得失

近年有不少演員加入舞台劇行列，令原本不被重視的舞台劇能夠引起大家的關注。不過舞台劇跟電影或電視劇的要求是兩碼子的事，所以對演員來說有一定難度。由吳鎮宇、王菀之（Ivana）主演的百老匯愛情音樂喜劇《First Date》，將於8月底假演藝學院演出13場。除了有兩位主角，更有一眾好戲之人坐鎮，包括袁富華、余迪偉、鄧志堅、吳鳳鳴等。對於繼1998年跟黃子華及張達明主演《鬚根Show》再出山，鎮宇笑言今次演出隨時「炒車」！ 撰文：關穎賢 訪問：關穎賢、游大東 攝影：梁碧玲 短片：羅子揚、楊凡 剪接：吳宇峰 吳鎮宇化妝：Kargo Leung、髮型：Joe Kwong 王菀之化妝：Janice Tao@Zing Make up School、服裝：Y's@IT

兩人首次合作，必定擦出很多火花！（梁碧玲攝）

Ivana鼓起勇氣邀請吳鎮宇合作：好夢幻！

首次跟鎮宇合作的Ivana坦承一直都好欣賞對方，同時知道鎮宇曾演出過舞台劇，所以就膽粗粗托舞台劇導演司徒慧焯邀請鎮宇演出：「作為影迷，同時對舞台上同埋對今次嘅合作有好多幻想，就鼓起勇氣邀請鎮宇哥。對我嚟講今次都係好夢幻嘅邀請，知道鎮宇哥好支持新作品同埋有夢想嘅人。」問到鎮宇可有看過Ivana過往的演出，他指只聽過對方的歌曲《我真的受傷了》，還看過Ivana跟吳君如演過的電影《金雞》，笑言吳君如很喜歡糟蹋女演員，並大讚Ivana能夠放下身段作一些突破的演出。

王菀之在《金雞SSS》有突破性演出。（《金雞SSS》劇照）

追求生活不舒適 鎮宇：係我嘅樂趣！

相隔21年再踏舞台，鎮宇表示曾經跟司徒慧焯提及不會再演舞台劇，因為無法學到新事物。皆因高手經已簽到不同劇團旗下，只能夠能業餘演員來跟自己排戲，每次都擔當Leader這個角色，感覺就像付出了努力，卻得布到想要的東西一樣。憶起1998年演出的《鬚根Show》，鎮宇都不禁笑言這是一個「好唔識死」的舞台劇：「有全香港兩大才子黃子華同張達明，三個人之中，我就係負責點外賣，但都學到舞台嘅理論。」

不過今次跟《鬚根Show》不同，《First Date》劇中包含了大量歌舞，不擅長這方面的鎮宇照樣迎難而上，更特別去花時間練習肢體動作及唱歌，更可以因為今次的籌備工作帶自己去一個無需閱讀文字、影像的世界，由身體感覺和聽覺再次出發。這些都是源於鎮宇一套人生哲理：「喺生活上唔好太舒適係我嘅人生樂趣，亦都成日教我個仔唔好畀佢有一日過得舒服，我覺得係好好享受一個冇安全感嘅過程，但係呢個冇安全感，係連累人哋，好過意唔去。如果一個人表演我就唔怕死，但今次就要謹慎啲！」

鎮宇跟黃子華、張達明在1998年演出《鬚根Show》。（網上圖片）

為將百老匯劇帶來香港 王菀之事事親力親為

作為一個表演者，最想做到的就是娛樂大眾，而音樂劇就有這個魔力，因為整個氣氛和能量都能夠帶動到觀眾的情緒，正因為音樂的感染力，鎮宇形容這個感覺比起獨白更具攻擊性。加上今次有Live band，希望讓香港觀眾看到一些比較接近百老匯真正的做法，盡量接近原著，令大家獲得去看《Mamma Mia！》的感覺。其實今次Ivana為音樂劇本身兼多職，為了將心愛的音樂及演戲融為一體，由統籌至翻譯劇本，樣樣都親力親為：「其實係將每種形體嘅藝術本身發放嘅能量倍增，仲要講求準繩度、節奏、整個劇團嘅張力同Energy，希望大家入場睇係一個體驗，唔係淨係睇一個精彩演出，整個演出都係一個體驗。」

演喜劇講求天生領悟力 鎮宇：幽默感冇得教！

無論電影、電視劇或舞台劇，喜劇比正劇更難演，問到如何才能補捉節奏或投入狀態，鎮宇表示研究了這門學問很久，更覺得喜劇是很奇怪的東西，而喜感亦是天生的。如果有的話，都要有領悟力和經驗，尤其是舞台跟觀眾有直接反應：「喜劇有好多方法令你笑，但幽默感冇得教，好彩我媽咪都畀到我少少。同埋要知道Timing最重要，笑位要在大家笑完，情緒落番嚟先可以再上，如果一個唔小心就會『撞車』， 觀眾笑緊嘅時候就會理解唔到，係需要精心鋪排。」

另外，講到曾經表示不再參與舞台劇演出，相隔這麼多年後重踏這個舞台，鎮宇坦言希望能夠以身作則推廣一下舞台劇。他得悉過往不同電台的DJ都試過群起來演出舞台劇，相信今次自己都上台講笑、唱歌，應該能夠掀起一些話題：「我諗有啲嘢要犧牲吓成敗得失！」而在參與的整個過程中，最大的得益人其實都是自己本人：「做到嘅話，話題性可以推廣出去，但有啲野唔係話推廣就推廣到。好似睇賽車咁，最刺激係睇佢點炒，所以呢個Musical有機會睇到吳鎮宇點炒！」