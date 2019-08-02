郎朗任索嬌妻拎晒所有行李　自己單手插袋挨轟：沒有風度！

37歲的國際知名華裔鋼琴家郎朗，今年6月迎娶24歲的德韓混血鋼琴女神Gina Alice，在法國凡爾賽宮舉行浪漫婚禮，兩人同為鋼琴家，絕對係門當戶對。不過日前兩公婆現身機場，老婆Alice自己一個人負責拎晒所有行李，身為老公的郎朗卻單手插袋，網民斥郎朗沒有風度，更因此而登上微博熱搜。

日前郎朗夫婦現身虹橋機場，混血老婆Gina Alice一個人持晒所有行李，他則兩手揈揈，被網民鬧爆無風度。（視覺中國）

日前郎朗夫妻現身上海虹橋機場，郎朗被拍到讓嬌妻Alice一個人拖行李，身材纖瘦的她揹住一個又大大重的背囊，一隻手推住行李，篋上面還有一個塞滿東西的小背囊，看來一點也不輕鬆。而郎朗自己則單手插袋，非常悠閒，完全沒有意識要幫老婆拎行李。郎朗被網民鬧爆，斥責他有欠風度。

郎朗在微博回應事件。（微博截圖）

有網友為郎朗辨辯護，指出「郎朗是鋼琴家，的確得保護手」、「人家雙手值幾億的鋼琴家，注意保養有問題嗎？」不過這個說法也引起爭議，有網友認為「Alice也是彈鋼琴的啊！Alice的手不是手？」、「老婆也是彈琴的啊！手不重要？」面對群情洶湧，郎朗在微博親自回應「我以後得多幫我老婆提些行李」，不過網民似乎仲未收貨，繼續鬧：「什麼叫『幫』啊，那裡面沒有你的行李嗎？」看來郎朗以後出街要多些主動拿行李才可以為這次事件洗白啊！

重溫郎朗和Alice的浪漫婚禮：