【開心速遞】群姐潮玩IG吸粉絲：我白滑嘅身驅，漫妙嘅胴體等緊㗎

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》至今已播出了600幾集，入面有多個角色都好有人氣，除了主要演員的演出吸引之外，就連一些配角的小角色都有得發揮，人物性格一樣鮮明有特色，例如好受劇迷同網民喜愛的曹總 (劉一飛 飾) 以及群姐 (許思敏 飾) 。雖然兩人已是甘草的年紀，但他們生鬼有趣的演技令人留下了深刻的印象，每次出場的戲份都好搞笑，令大家睇得好開心，也令他們大受歡迎。而繼曹總早前開了IG account之後，原來就連群姐都開了IG account，真係好潮呀！

群姐最近開咗IG。(IG@isabella_official_happycourier截圖)

群姐的IG用了她在劇中的英文名isabella來命名，並寫上：「大家好，我係許思敏，群姐 Isabella，感謝各位網民投選我為開心女神第一位，快d科爐我，我白滑嘅身驅，漫妙嘅胴體，等緊㗎。」她的IG至今已有2593個followers，當中包括了一眾《開心速遞》的演員，而群姐亦有follow返他們。群姐的IG裡面post了多張她平日拍劇的花絮相，以及她出席活動的相。其中有一張她的P圖相就留言寫住：「我伊莎貝拉群最反對P圖。」好搞笑。

群姐少女時代係靚女嚟。(網上圖片)

《香港01》電話訪問了群姐，她表示自己的IG account開了近3個月：「係我個仔幫我整嘅，我都唔識得整。主要都係同大家分享下我拍戲嘅嘢，我又無咩秘密唔畀人知得。」問到群姐可會向粉絲派福利，例如有一萬個followers就會post泳衣靚相？群姐即笑言：「一萬個好似有啲過份喎。(咁5千呢？) 好啦，咁如果粉絲人數有5千嘅話，我就搵套泳衣着嚟影相post畀大家睇啦，不過外面會加件罩衫嘅。其實我早前都幫TVB拍咗個夏日節目，有着泳衣㗎，遲啲就會播出街。」

群姐呢張P圖好搞笑。(IG@isabella_official_happycourier圖片)

點擊下圖逐格睇群姐喺IG嘅靚相，以及佢其他靚相：