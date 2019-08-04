梁琤爆阿媽當年睇《烈火雄心》太投入：佢打嚟話阿女你死得好慘！

梁琤（Jade）今天（4日）出席慈善青少年足球活動，她說這是一件有意義的活動一定要參與，不過足球她並不熟悉：「其實我對足球認識只係有去睇世界盃，我對足球係有少少興趣，但唔係話超大興趣。足球明星我都係識啲靚仔，譬如話係碧咸，不過佢係咪踢咗好耐㗎啦？」

Jade笑言只要沒有工作係身，就會做運動保養自己。（劉智源攝）

宣傳新戲不行性感：留返畀啲後生去做！

而Jade有份演出的電影《辣警霸王花2不義之戰》接下來會在香港上映，而這套戲在早前先後在紐約亞洲電影節和沖繩電影節播放後獲得不俗評價，Jade說：「當地觀眾睇到套戲反應都好好，覺得好另類香港電影。（香港宣傳要性感？）唔使啦，留返畀後生去做。」

Jade當時拍《烈火雄心》時候也是屬於新人，所以和當年的演員不太熟悉，現在也沒有聯絡。（劉智源攝）

重溫《烈火雄心》覺得比以前更好睇

另外早前TVB深夜時份重播了經典劇集《烈火雄心》，不少網民在網上亦有討論這劇集，Jade笑言：「其實今次我成套劇由頭都尾都有追哂，我覺得更好睇，尤其是我死個一場戲我諗起我媽媽當年89年打電話嚟同我講『阿女你死得好慘』，我當時覺得好奇怪咩死得好慘，原來佢話套劇，我先放下心頭。我完全冇諗過反應咁好。」