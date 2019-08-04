【8.5罷工】汪明荃「講人話」唔反對　網民激讚：佢愛港又愛國！

近日全港市民都將焦點放在「反修例」遊行和集會上，政府、警察、市民的關係亦愈見緊張，最近亦有團體發起「8月5日全城罷工」活動，有不少網民表示嚮應，更有公司或組織表示不反對員工於當日「休息」一天。

阿姐汪明荃昨晚以主席身份出席「八和粵劇學院課程匯報演出」，除了致辭和頒授證書與獎狀之外，亦有接受傳媒訪問。當記者提及到「8月5日全城罷工」的話題時，阿姐並不表示：「罷工當然唔太好，但我都理解，希望大家做返打工仔要做嘅職務，如果個個都停就會停頓，睇大家嘅意向同意願，有啲人都想個社會正常運作。」

阿姐講人話勁有霸氣！（Instagram@wang_liza）

阿姐向來夠貼地夠膽講真話 曾公開叫馬時亨減港鐵車費

阿姐言論一出，有不少網民都大讚她「講人話」，稱她是真正愛國愛港分子。其實阿姐一向都關心社會議題和民生，早前更曾「讚好」過一些修例相關的報道，不過事後阿姐曾澄清過是「誤like」。除此之外，其實在2016年，阿姐獲邀出席「5月之星」的港鐵活動，受訪時更發揮「阿姐」本色，先斥受惠人數少，繼而多番向同場的前港鐵主席馬時亨表示要減車資，令馬時亨頓時支吾以對。另一方面，在《萬千星輝頒獎禮2017》的節目上，阿姐領「光輝大獎」時亦曾說過：「如果公司人工可以加多啲啲，休息時間多啲啲，關心多啲啲，山頭文化少啲啲，一定可以留到更多人才，士氣更加高漲，我哋可以好自豪咁講我係來自TVB！」

阿姐除咗夠貼地之外，亦好肯接受新事物，《娛樂大家》造型勁特出：

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