【後生仔傾吓偈】麥明詩志願係做議員：港姐係第一步

同樣都係港姐冠軍，一個我的志願係做議員，一個係拯救世界。(影片截圖)

最新一集《後生仔傾吓偈》以我的志願為題，呢個題目相信好多人喺小學時都會遇過。節目中，馮盈盈雖然寫上「拯救世界」呢四隻大字，不過佢就話，選港姐真係佢細細個嘅志願，但喺成長過程中，為怕被覺得自大，所以曾經動搖過，直到大學時又開始覺得自己係啲機，於是就去報名參選港姐。

至於十優麥明詩，佢就未有透露自己細細個嘅志願，但就表示初中時曾經諗過長大後做議員。「因為好似可以改變到社會，但後來又覺得唔係好改變到社會。因為議員嘅授命通常係去到頂點，所以其實無好建設性地改變政策。」麥明詩隨後又表示如果身為一個反對派嘅議員，就更加無必要去同人協商，並謂：「因為你嘅存在價值就係反對政策，所以後來覺得議員受到太多限制，我個人鍾意做實事……點知就嚟咗選港姐。」即係覺得港姐都好虛？

節目尾聲，當麥明詩以「要行出自己條路」寄話一眾後生仔時，全場無一個唔識得比反應，靜晒。(影片截圖)

雖然麥明詩認為如今做議員唔太實事，不過佢對呢個志願似乎仲有少少幻想，因為當佢聽到一眾後生仔話：「你而家都可以去做時」，麥明詩係話「我無話無咁嘅打算」。又確實，連美國執業律師牌都可以以自修形式考到，議員對麥明詩嚟講絕對唔係一件難事。

