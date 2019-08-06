李佳芯被內地網民聲討　要求支付寶撤回香港代言人資格

政府修訂《逃犯條例》爭議持續，向來敢言的李佳芯（Ali）於6月時透過微博發放一篇抒情文，感嘆「有時候，扭曲了的不是世界、是人心。」以及在IG呼籲市民「盡公民責任，把票留在自己手」，雖然此舉得到不少香港網民支持，但就有不少內地網民對號入座，斥其支持示威者，多月來一直在微博留言攻擊Ali，甚至要求TVB將她封殺及撤回Ali支付寶的香港代言人資格！

現年36歲的Ali去年憑電視劇《BB來了》中的一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》視后寶座，今年又憑劇集《白色強人》飾演心胸肺外科醫生Kennis再次人氣急升，在中港兩地收獲大批粉絲。但自6月起，她在社交平台抒發個人情感以及呼籲市民登記做選民後，連月來都遭到內地網民留言攻撃，雖然Ali曾接受《香港01》訪問時解釋：「我一向都會Post啲感受性嘅嘢多，可能真係呢排真係有啲敏感，所以我Post乜嘢都俾人鬧，只能夠講佢哋對號入座，唔同嘅人有唔同嘅心態對號入座，所以我覺得冇得可以控制。」

Ali不畏網民圍攻！(IG圖片/@aliaime)

就係呢條微博出事！（微博截圖）

同埋呢個Post！（IG截圖）

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對此，內地網民並不買帳，連月來都不斷在Ali的微博和TVB官方微博等地方繼續惡意留言攻擊，更要求TVB以及Ali有份代言的支付寶將她封殺，甚至有網民建議撤回Ali香港代言人資格，改由梁競徽頂上！而目前正與陳豪拍攝的新劇《愛美麗狂想曲》的Ali亦如同她早前接受訪問時所說：「我唯有少啲喺微博Post嘢囉，但我仍會繼續喺我其他社交平台抒發自己嘅情感，唔會覺得有咩問題。」

上埋微博熱搜！（微博截圖）

Ali 代言人地位會唔會受影響？（劉智源攝）

幾稱職！(IG圖片/@aliaime)

深得大陸網民歡心！（微博照片）

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