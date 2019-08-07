薛凱琪chok到連咪都飛走　Dear Jane：你跌咗嘢呀？

薛凱琪用螢光長裙襯單身褲，再加埋黑色格仔手套，品味獨特。

單車褲自去年開始回歸時裝界，由外國模特兒Gigi Hadid、Bella Hadid、韓國女團BLACK PINK成員Jennie、到內地藝人迪麗熱巴、楊冪都先後以單車褲亮相。而昨晚喺會展開騷嘅薛凱琪（Fiona），亦以單車褲示人。之不過，佢未有好似其他藝人、模特兒咁以oversize上衣作為配襯，而係改為一條透視長紗裙，結果令單車褲睇落似打底褲，再加上由於條透視長紗裙實長太長，令薛凱琪舉步困難。亦因為咁，當佢由後台「抽」住條裙，準備好型咁放下裙擺時，連個咪都飛埋咗出台邊，未唱歌就已經演繹何謂型到盡頭便是型！連同台嘅Dear Jane主音Tim都忍唔住問佢係未跌咗嘢。



呢條裙真係唔係咁易carry…

薛凱琪每次要移動，就要先「抽」住裙擺。

其實，薛凱琪身上嘅螢光長裙係出至外國品牌Laurence & Chico，喺官方網站所見，模特兒以西裝外套及T-back作為配襯，而薛凱琪則改為t-shirt、單車褲，效果即時唔同晒。不過，薛凱琪近年成立個人時裝品牌，呢身配搭，相信佢一定係計過度過。

雖然會展冷氣強勁，但歌迷都擔心薛凱琪披住呢件羽絨會熱。

唱返個噚晚個騷，其實係薛凱琪同Dear Jane聯手合作嘅《Dear Jane X Fiona（On the Rocks）Live》，全場爆滿之餘有歌迷喺開騷前大叫「香港人加油！」甫出場，Dear Jane同薛凱琪以《886 X Yellow Fever》炒熱場面。其後到薛凱琪solo時間，有歌迷見佢身披Moncler羽絨都忍唔住問熱唔熱。自從前年與太陽娛樂文化完約後回復自由身嘅薛凱琪，或者係因為太耐無見歌迷，當唱至《天國的微笑》時突然感觸落淚。不過，其實與Dear Jane合唱《奇洛李維斯回信》時，又即時少女味出曬嚟。

薛凱琪全晚換4套歌衫，誠意十足。